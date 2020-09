Governo do Amazonas realiza investimentos contínuos para combater criminalidade e narcotráfico

O Governo do Estado tem realizado investimentos contínuos em equipamentos e reaparelhamento tecnológico para o fortalecimento do sistema de segurança pública. Materiais de armamentos, transportes e microcomputadores estão entre os itens adquiridos para reforçar o trabalho das Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros no estado, inclusive na região fronteiriça do Amazonas.

Nesta segunda-feira (14/09), o governador Wilson Lima fez novas entregas, na ordem de R$ 2,9 milhões, de uma série de equipamentos e materiais, incluindo novas armas, computadores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para prevenção à Covid-19. Em fevereiro deste ano, Wilson Lima entregou mais de R$ 3,5 milhões em equipamentos para as forças de segurança pública do estado. Lanchas blindadas, micro-ônibus e carros fizeram parte do pacote de 140 novos itens, além de microcomputadores.

Os investimentos são resultado da parceria entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, com doações oriundas da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e de aquisições feitas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“A segurança pública, você só combate com repressão e com armamento. Mas para você garantir segurança pública há um conjunto de ações que precisam ser implementadas, sobretudo na questão social, na questão da educação, na geração de emprego e renda, principalmente para quem está no interior, para que o jovem não possa ser recrutado pelo tráfico de drogas. Esses investimentos são necessários para garantir a repressão, e a nossa polícia precisa estar bem armada com equipamentos de ponta para combater a criminalidade”, explicou o governador Wilson Lima.

EPIs – Nesta segunda-feira, o governador Wilson Lima entregou 254 mil EPIs, entre álcool em gel, avental descartável, máscara cirúrgica, máscara de proteção facial, óculos de proteção individual e touca descartável. Os materiais são doações do Governo Federal e serão utilizados por policiais militares e civis, bombeiros, agentes da polícia técnico-científica e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

A entrega de EPIs às forças de segurança estaduais tem sido frequente. Em junho deste ano, foram entregues 38 mil kits, sendo 520 embalagens de álcool em gel, 7.554 aventais, 22.175 máscaras cirúrgicas e 8.300 viseiras doados pelo Ministério da Saúde. Em julho, foram mais de 527 mil itens, como álcool em gel, máscaras cirúrgicas e de proteção facial, avental hospitalar, óculos de proteção e luvas.

“O Governo do Estado entregou hoje materiais importantes para ajudar nos serviços administrativos das polícias e melhorar o atendimento à população. Boa parte desses materiais será deslocada para a fronteira, com o intuito de dar melhores condições para os policiais combaterem o narcotráfico e levar mais segurança para a população interiorana”, destacou o secretário da SSP-AM, coronel Louismar Bonates.

Em 2019 – No ano passado, Wilson Lima entregou 60 fuzis de calibre 5.56, que foram divididos entre a Companhia de Operações Especiais (COE), tropa especializada da PMAM, e a Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), da PC-AM. A aquisição foi possível por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 514 mil.

Doadas pela Senasp e de fabricação israelense, 39 miras de visão rápida, ou miras holográficas, também foram distribuídas às Polícias Civil e Militar, além do Departamento de Operações Aéreas (Dioa), da SSP-AM.

Na mesma ocasião, também foi entregue um conjunto de materiais não letais utilizados em situações de tumulto violento, como rebeliões, doados pela Senasp, por meio da Força Nacional de Segurança Pública. Foram 3.681 cartuchos, 281 granadas, 97 sprays de pimenta, além de 46 escudos balísticos com visor, todos para a PMAM, incluindo as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) recebeu 582 cartuchos, 51 granadas, 16 sprays de pimenta e dez escudos balísticos, destinados às tropas que atuam na segurança de presídios.

Bombeiros – Em novembro de 2019, foram entregues três novas unidades de resgate para Atendimento Pré-Hospitalar, uma auto bomba tanque e novos equipamentos e materiais ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Para reforçar o salvamento em altura, foram adquiridos 1.200 metros de corda semiestática, 200 unidades de luvas de raspa e de proteção para rapel, 200 metros de cordelete, 70 unidades de blocante, 80 polias, 200 mosquetões, 50 cintos de segurança para resgate em altura, 20 placas de malha rápida e 20 placas de ancoragem.

FOTOS: Tácio Melo/Secom