Governo do Amazonas realiza campanha ‘Páscoa Solidária’ em parceria com as secretarias de Estado

Iniciativa realizará entregas de chocolates para crianças carentes da capital amazonense

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, deu início à campanha “Páscoa Solidária”, com a entrega de chocolates recebidos por meio de doações de servidores das secretarias de Estado. As doações estão sendo entregues por meio das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), em parceria com o FPS.

A ação, encabeçada pela primeira-dama do Estado, Taiana Lima, realizou a sua primeira entrega na tarde desta terça-feira (06/04).

“Estamos na semana da Páscoa, tempo de renovar a nossa fé, esperança e amor ao próximo, e por este motivo, estamos realizando a campanha ‘Páscoa Solidária’, uma parceria que o FPS está fazendo com as demais secretarias do Estado, na qual os servidores estão fazendo um ato de amor e carinho ao próximo, doando uma caixa de chocolate para as crianças de baixa renda. Quero deixar os meus sinceros agradecimentos a cada servidor que abraçou esta campanha junto conosco. Muito obrigada, juntos iremos fazer a Páscoa dessas crianças ainda mais feliz”, declarou a primeira-dama.

O coordenador do Movimento Comunitário Vida e Esperança (MCVE), Janiel de Oliveira, expressou gratidão ao FPS pela ação realizada no local, onde mais de 70 crianças de 4 a 11 anos de idade, do bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, receberam, além de chocolates, brinquedos doados pela campanha.

“Estamos extremamente gratos à primeira-dama do Estado e ao FPS por este evento de Páscoa realizado aqui no MCVE, no qual conseguimos levar alegria para as crianças da nossa comunidade. Mais uma vez eu agradeço a todos os envolvidos e ao FPS por esta parceria que, há algum tempo, tem desenvolvido diversas atividades conosco”, afirmou o coordenador.

Loading...

Instituição – O MCVE se propõe a intervir e trabalhar com as famílias, crianças e adolescentes que se encontram suscetíveis aos diversos riscos sociais e pessoais, desenvolvendo diversos projetos que visam, sobretudo, a participação, o fortalecimento de vínculos familiares, bem como o processo de empoderamento de seus beneficiários.

O movimento busca, por meio da sensibilização, o despertar da consciência dessas crianças e jovens, contribuindo com o protagonismo e a transformação da realidade social em que vivem, tornando-os capazes de lutar pelos direitos sociais que de lutar pelos direitos sociais que têm assegurados na Constituição Federal.

Objetivo – A campanha tem como objetivo arrecadar chocolates, em parceria com as secretarias de Estado, para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas por instituições sem fins lucrativos, e distribuição em comunidades em situação de extrema pobreza. Dessa forma, a ação traz a possibilidade de fomentar a humanidade, cidadania e amor ao próximo.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

FOTOS: Breno Brandão