GOVERNO DO AMAZONAS REAGE CONTRA “OPERACAO GARIMPO URBANO”

O Governo do Amazonas informa que os agentes públicos estaduais alvos da operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na manhã desta sexta-feira (09/07), serão afastados dos cargos que ocupam e exonerados das funções.

O Governo do Estado ressalta que condutas ilícitas de qualquer servidor público estadual não são toleradas e que vai colaborar com as investigações, prestando todas as informações necessárias aos órgãos de fiscalização e à Justiça.

BY ACRITICA DE HUMAITA