Governo do Amazonas quer fortalecer sistema de ouvidorias do SUS

O fortalecimento das ouvidorias da área de saúde está entre as ações planejadas pelo Governo do Amazonas para melhorar os serviços aos usuários e dar maior eficiência no atendimento ao cidadão. Na manhã desta quarta-feira (13/02), a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE) reuniram os ouvidores estaduais do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar do assunto.

Dezesseis ouvidores estaduais do SUS das diversas unidades de saúde, como fundações, maternidades e hospitais participaram da reunião, sob a coordenação do subcontrolador-geral de Ouvidoria da CGE, Rogério de Sá Nogueira. Também estavam presentes a ouvidora do SUS da Susam, Rosana Rodrigues, e o chefe do Centro de Ouvidorias da CGE, Miguel Brandt.

O fortalecimento das ouvidorias tem sido uma das bandeiras do vice-governador e secretário de Estado de Saúde, defensor Carlos Almeida, desde que assumiu a nova gestão na Susam, como uma das formas de melhorar os serviços.