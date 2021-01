Governo do Amazonas prossegue na contratação de serviços para o Hospital Nilton Lins

O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), deu prosseguimento ao Chamamento Público para a contratação de serviços para o Hospital Nilton Lins. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (13/01), na sede da pasta, em sessões públicas realizadas às 8h30 e 10h30, com a presença de representantes de empresas da área da saúde.

Com sessões abertas ao público, todo o processo está sendo acompanhado pelos órgãos de controle, seguindo determinação do governador Wilson Lima para máxima transparência na contratação dos serviços para o hospital, que será aberto nesta semana, reforçando com 103 leitos a rede de assistência no tratamento de pacientes com Covid-19.

O chamamento, que teve início na última segunda-feira (11/01), chegou ao terceiro dia de trabalho com três sessões para a contratação de empresas prestadoras de serviços médicos e procedimentos em nefrologia e terapia renal substitutiva (TRS), serviços de lavanderia externa e serviços de suporte ao setor de Tecnologia da Informação (TI).

De acordo com o presidente do CSC-AM, Walter Brito, após o credenciamento das empresas selecionadas, a ata do processo será enviada para a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que emitirá uma ordem de serviço imediata.

“Felizmente já conseguimos a convocação de algumas empresas, agora o processo será enviado para a SES para ser emitida uma ordem de serviço para a empresa mais urgentemente montar sua estrutura no Hospital e seguir os trâmites legais pela Secretaria de Estado da Saúde”, disse o presidente.

Serviços – Foram abertas licitações para prestação de oito serviços, sendo eles: procedimentos em nefrologia e terapia renal substitutiva; lavanderia hospitalar externa; diagnóstico por imagem; locação de um (01) contêiner frigorífico; apoio administrativo, maqueiro e agente de portaria; conservação e limpeza; serviços médicos de cirurgião vascular; e serviços de TI.

