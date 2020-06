Governo do Amazonas promove leilão de bens apreendidos em ações de repressão ao tráfico de drogas

Leilão ocorrerá no dia 26 de junho de forma presencial e on-line

Após oito anos sem realizar o Leilão de Bens do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), promoverá o 3° Leilão da Funad na sexta-feira (26/06), com intermédio da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad) e cooperação do Tribunal de Justiça (TJAM) e do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

São 18 veículos que foram apreendidos pelas polícias civil e federal, durante ações de repressão ao tráfico de drogas, que estarão disponíveis para arremate, às 9h, na sede da Leilão Manaus, situada na avenida Torquato Tapajós, 5.050, Flores, na zona centro-sul de Manaus. O certame ocorre nas formas presencial e on-line, por meio do endereço eletrônico www.leilaomanaus.com.br, com o leiloeiro público oficial Humberto Viana Pimenta Filho, credenciado no processo licitatório n° 08129.002398/2020-36 – MJ/Senad.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, informou que a previsão é que os leilões ocorram trimestralmente. Por isso, o Governo do Amazonas criou uma comissão específica de alienação, composta por representantes da Sejusc, Polícia Civil, TJAM, MPE-AM, visando manter ativo o canal de comunicação específico entre os órgãos estaduais e intermediar ações entre a Senad e os leiloeiros credenciados.

Segundo Rita Sanches, presidente da comissão específica de alienação do Funad, a importância principal do leilão é evitar a perda do valor econômico dos bens ante o desgaste natural do tempo, assim como ajudar a esvaziar os depósitos e pátios das delegacias de modo a capitalizar recursos tanto para o Funad quanto para o Fundo Estadual Antidrogas (Fead).

“Esses recursos provavelmente serão utilizados para a aquisição de bens ou equipamentos para as polícias estaduais, bem como apoio para as atividades de prevenção”, disse a presidente.

O edital para o leilão, assim com os bens móveis disponíveis, podem ser conferidos no site da Sejusc em www.sejusc.am.gov.br.

