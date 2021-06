Governo do Amazonas promove atendimento do Crédito Solidário em Envira e Boca do Acre

Estimativa é atender 450 proponentes nos dois municípios; recursos totalizam R$ 900 mil

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), irá realizar ações do programa Crédito Solidário em mais dois municípios do interior. Na sexta-feira (11/06), iniciarão os atendimentos em Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), que ocorrerão até o dia 18 de junho; e, no sábado (12/06), a ação inicia em Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros da capital), com atendimento até o dia 17. A ação faz parte da Operação Enchente 2021, que já percorreu vários municípios atingidos pela cheia dos rios desde fevereiro.

A partir de sexta-feira, a população de Envira será atendida na Quadra Poliesportiva Francisco Anderson, localizada na rua Lupercino Mariano de França, s/nº, bairro São Francisco. No sábado (12/06), no município de Boca do Acre, os proponentes devem se dirigir à Semas – Centro Múltiplo Uso Professora Nazaré Caetano, na travessa Bahia, 1.839, bairro Praia do Gado.

Serão disponibilizados R$ 300 mil em recursos para o município de Envira, e R$ 600 mil para o município de Boca do Acre, totalizando R$ 900 mil. O atendimento nas duas cidades será realizado das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 16h30.

Documentação – Os documentos necessários para o cadastro são RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência atualizado no nome do solicitante e com CEP (água/luz/netfone/IPTU, original e cópia) ou, caso more alugado, contrato ou declaração de aluguel assinada e com cópia do RG e CPF do proprietário; e comprovante do estado civil (original e cópia), com cópia de RG e CPF do companheiro.

Além da documentação, é necessário que o proponente não possua CNPJ ou MEI, nem dívidas em bancos ou em lojas ou protesto em cartório, com exceção das dívidas em lojas com crediário próprio, até o limite máximo de R$ 1 mil. Aposentados e beneficiários de auxílio-doença também são restringidos no Programa.

Objetivo – A ação visa, por meio do programa Crédito Solidário, disponibilizar financiamentos com linhas de crédito para fomentar o mercado de trabalho informal, para pessoas que que desejam ser incluídas no contexto socioeconômico, realizando trabalhos informais para a geração de renda familiar, desenvolvendo serviços em segmentos como beleza, vendas de lanches, confecções, artesanato, entre outros. O valor disponível para cada aprovado vai de R$ 500 a R$ 2 mil.

Crédito Solidário – O programa do Governo do Estado disponibiliza o acesso ao crédito de forma orientada e desburocratizada, com o objetivo de promover o resgate social e econômico a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subempregadas, buscando oferecer uma alternativa de crédito.

A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar seus negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura.

O Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Breno Brandão