Governo do Amazonas, por meio do Idam, investe em capacitação no cultivo de açaí em Humaitá

Atividade envolveu demonstrações de práticas de plantio e cultivo

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou na quarta-feira (11/05), na comunidade Alto Crato, em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), uma demonstração de métodos de plantio e adubação de açaí em uma unidade demonstrativa para produtores que fazem parte do Projeto Prioritário do Açaí no município.

As demonstrações têm como objetivo mostrar a forma correta de fazer uma cova e adubação para o plantio. As atividades foram realizadas pela gerente da unidade local do Idam em Humaitá, a engenheira agrônoma Gisely Melo, e contaram com a participação de seis produtores da região.

Para Gisely, essas práticas são de suma importância para os agricultores. “Nosso objetivo é agregar conhecimento aos agricultores, mostrando as técnicas corretas de adubação para que possam melhorar a produção e evitar prejuízo”, pontuou.



FOTOS: Divulgação/Idam