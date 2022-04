Governo do Amazonas, por meio do Idam, atende mais de 4 mil produtores rurais indígenas no Amazonas

Mais de 300 comunidades indígenas foram atendidas pelo Idam em 2021

Hoje, 19/04, data em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas, o Idam reforça seu comprometimento com as comunidades indígenas do estado. São mais de 4 mil produtores rurais indígenas atendidos pelo Instituto por todo o Amazonas com serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), emissão de Cartão do Produtor Primário (CPP), Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Cadastro Ambiental Rural (CAR) e elaboração de projetos para Crédito Rural.

Para o diretor-presidente do Idam, Tomás Sanches, os povos indígenas são os guardiões da floresta e do material genético na nossa fauna e flora, além de contribuírem para a riqueza cultural do estado.

“A população indígena do Amazonas desenvolve a agricultura familiar, consorciada com o extrativismo de forma sustentável, sendo um público atendido pelo Idam. São guardiões da floresta e merecem o nosso respeito e dedicação através do Serviço de ATER”, delineou Tomás.

Somente em 2021, um total de 4.984 indígenas, de 333 comunidades, foram beneficiados pelos serviços do Idam. As etnias incluem Tikuna, Kokama, Kaixana, Marubo, Mayoruna Kulina, Kambeba, Kanamari, Kulina, Sateré-Mawé, Itxi-Mitari, Desana, Macu Apurinã, Baré, Baniwa, Kuripaco, Tucano, Nadeb, Pira-tapuya, Hupda, Yanomami, Tariana, Arapaco, Wuananos, Warekena, Mura, Munduruku, Parintintin, Diarroi, Tenharin, Miranha, Maku, Katukina, Kanamari, Mayoruna, Kulina, Apurinã, Jarawara, Paumari, Kwata, Mukaja, Yamamadi, Kamikuã, Unauini-teuini, Kaxari, Kaiapuka e Jaminawa.

Ainda na primeira metade deste ano, o Idam realizou ações voltadas ao público indígena, como programas de capacitação em Boas Práticas de Produção de Farinha, cursos de Boas Práticas em Avicultura e entregas de implementos agrícolas.

