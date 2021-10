Governo do Amazonas, por meio da Setemp, divulga 180 vagas para cursos de qualificação

Iniciativa em parceria com a Iabesp visa qualificar os cidadãos para o mercado de trabalho

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga nesta segunda-feira (18/10) a inscrição para 180 vagas de cursos profissionalizantes em parceria com o Instituto Amazonense do Bem-Estar Social e Profissional (Iabesp).

A iniciativa visa qualificar os cidadãos para o mercado de trabalho, e o início das turmas está marcado para sábado (23/10).

Será ofertado neste processo seletivo o curso de NR10 e NR12. As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual os candidatos devem preencher o formulário com atenção e verificar se todos os pré-requisitos estão corretos.

Loading...

A lista dos aprovados será disponibilizada na quarta-feira (20/10), ao meio-dia, e o envio da documentação deve ser feito pelo e-mail: [email protected] É necessário apresentar dados como o RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, tendo como prazo máximo de entrega até a quinta-feira (21/10), às 10h.

De acordo com a secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, a realização desses cursos é essencial para a capacitação e o incentivo que a população precisa para entrar no meio profissional.

“Estamos sempre trabalhando para oferecer as melhores oportunidades aos cidadãos amazonenses, e com o apoio do Governo do Amazonas, essa parceria com a Iabesp está sendo possível”, disse.

FOTO: Divulgação/Secom