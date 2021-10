Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, lança aplicativo PAC Digital

Sistema de agendamentos inicia na segunda-feira (11/10)

Nesta quinta-feira (07/10), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), lançou o aplicativo PAC Digital, para otimizar os agendamentos on-line na emissão de 1ª e 2ª vias de Registro Geral (RG) e Registro Civil de Nascimento (RCN), realizados nas unidades de Pronto de Atendimento ao Cidadão (PAC) da capital e interior. Os agendamentos iniciam na segunda-feira (11/10).

O serviço vai agilizar os atendimentos no estado e atender uma demanda reprimida provocada pela pandemia da Covid-19. Essa medida faz parte de um plano de ação criado pelo Governo do Amazonas, que inclui também a realização de ações de cidadania, tanto na capital quanto no interior, e a modernização das unidades do PAC na capital.

O aplicativo passa a funcionar já na segunda-feira (11/10) para agendamentos de serviços que serão realizados a partir de quarta-feira (13/10), como afirma a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc.

“No aplicativo, as pessoas vão poder fazer seu próprio agendamento, sem precisar ligar. Ela vai fazer um cadastro, vai fazer o agendamento. Quando fizer o agendamento, ela vai receber uma mensagem certificando que o agendamento foi feito. No caso por exemplo de um feriado em que o PAC não vai funcionar, o aplicativo já vai estar avisando que o PAC não funcionará por conta de feriado”, disse a gestora.

Ainda de acordo com a secretária, a princípio, o call center montado pela Sejusc para agilizar os agendamentos, vai continuar em atividade nos próximos dias.

“Nós vamos manter também os canais de atendimento pelo telefone, nosso call center, hoje nós temos 18 pessoas atendendo. Ao todo, esperamos ter um atendimento de mais de 30 mil pessoas nos PACs, e esperamos diminuir bastante essa demanda reprimida”, completou a secretária.

Praticidade – De acordo com o gerente comercial do Sasi, Toshizo Nakajima, o aplicativo é bem intuitivo e simples de ser utilizado.

“No app, nosso primeiro canal é o canal de pedido de agendamento, é onde o cidadão vai realizar o agendamento dele. Ele vai ter que concordar que ele está ciente das regras, com o que ele deve levar, com toda a documentação, até a caixinha de ‘ciente’, e aí ele vai apertar o próximo. Essa já é a segunda tela. Ele pode fazer o agendamento tanto para ele mesmo quanto para terceiros”, afirmou.

Segundo Nakajima, o agendamento pode ser feito por terceiros para democratizar o acesso ao serviço. “Isso quer dizer que ele pode agendar para alguém que não tenha um smartphone, para alguém que não tenha capacidade para se autoagendar”, explica. “Você vai preencher os dados. Se for para você, os seus dados; se for para terceiro, os dados do terceiro. Após isso, a pessoa escolhe o PAC, o município em que irá realizar e qual o serviço que vai utilizar. Depois você vai apertar em finalizar o pedido de agendamento ou anexar comentários”, completou.

Além do serviço de agendamento, o app também conta com as abas: “Conheça o PAC”, “Notícias”, “Sugestões e Reclamações”. Está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

PACs – Ao todo, a Sejusc coordena 13 unidades do PAC, sendo nove na capital e quatro em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins. A primeira unidade do PAC foi inaugurada no dia 20 de março de 1998, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

FOTOS: Denise Pêgo/Sejusc