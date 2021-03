Governo do Amazonas, por meio da FEI, presta assistência a produtores rurais indígenas de Alvarães

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI) e em parceria com outros órgãos governamentais, iniciou o projeto de assistência técnica a produtores rurais indígenas no município de Alvarães (distante 530 quilômetros de Manaus). Na ação, foram cadastrados 15 produtores e dois para recebimento de kits de sementes, todos da Aldeia Marajai, do povo Mayuruna.

O diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, explica que o projeto beneficia esses povos e contribui positivamente para a geração de renda.

“Estamos vivenciando um período de muitas dificuldades em todos os setores da economia, e para o produtor rural indígena não é diferente. O projeto visa o desenvolvimento sustentável desses parentes, para que futuramente eles consigam atrair mais clientes de maneiras que possam ter melhores condições de vida”, disse.

Como peça principal na execução do trabalho, o Governo do Amazonas irá fazer compras de alimentos no valor de R$ 1 mil, diretamente dos produtores. Dando continuidade ao projeto, os produtos adquiridos irão ficar sob responsabilidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Alvarães, que irá redirecionar para as famílias carentes.

Além das compras que o estado irá fazer, os produtores também receberam assistência da FEI na emissão de notas fiscais em seus produtos, elaboração de projetos de vendas, comercialização e na prestação de contas de seus produtos.

De acordo com o diretor técnico da FEI, Fabrício Corrêa, a assistência prestada pela fundação é o pontapé inicial para o início de trabalho promissor para com estes produtores indígenas.

“Muitos dos produtores trabalham sem a emissão de notas fiscais e não possuem compradores fixos, mas, a partir dessa ação da fundação, esperamos que eles possam ser um dos destaques no mercado de trabalho e possam gerar renda para a sua comunidade e de outros parentes”, finalizou.

FOTO: Emerson Martins