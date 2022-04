Governo do Amazonas participa da I Feira da Agricultura Familiar, em Manaus

Durante os quatro dias do evento, foram movimentados mais de R$ 3 milhões em recursos financeiros

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (ADS, Adaf e Idam), participou da I Feira da Agricultura Familiar (Agrishow), realizada de quinta-feira (21/04) a domingo (24/04), no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, em Manaus.

No decorrer do evento, o Sistema Sepror esteve com estandes, onde foram apresentados os programas de fomento, assistência técnica e extensão rural, assim como distribuídos informativos institucionais, visando atender melhor o produtor rural do estado.

O secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, afirma que o Governo do Amazonas tem um planejamento pós-pandemia voltado a apoiar todos os eventos e feiras de agronegócio no estado.



“Vamos apoiar todos os eventos que promovam atividades econômicas na capital e no interior para gerar renda e oportunidades. Aqui as pessoas estão felizes em participar do evento. Ter essa proximidade com o agro é fundamental”, diz o secretário.

O evento busca fomentar o agronegócio em Manaus, divulgando os produtos regionais com valor atrativo, assim como oferecer soluções digitais para que o pequeno produtor possa fechar novos negócios, aumentar suas vendas e apresentar produtos com maior qualidade ao público interessado.

De acordo com o coordenador da Agrishow, Dom Pazuello, com cerca de 100 expositores, foram movimentados mais de R$ 3 milhões em recursos financeiros, e aproximadamente 50 mil visitantes passaram pelo local nos quatro dias de evento.

“Todas as nossas expectativas foram superadas, com mais de 100 expositores, entre feira de produtos regionais, crédito rural, capacitações. Apenas tenho que agradecer pelo trabalho que o Governo do Amazonas tem feito”, disse Dom.

Agrishow – A programação da I Feira da Agricultura Familiar (Agrishow) teve o Concurso da Garota Agrishow, parque de diversões, shows musicais, rodadas científicas e tecnológicas, palestras e cursos para produtores e comunidade em geral.

“Consegui retorno financeiro que investi no evento já no primeiro dia. É o primeiro ano que está acontecendo e foi bem movimentado, faturei cerca de R$ 350 por noite, só tenho a agradecer”, assinalou Francisco Ernandes, vendedor de pipoca.

FOTOS: Emerson Martins/Sepror