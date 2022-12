Governo do Amazonas oferece mais de 2 mil vagas para cursos de qualificação

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga nesta quarta-feira (30/11) a oferta de 2.160 vagas para cursos rápidos de qualificação. A iniciativa é uma parceria com a instituição de ensino UniNorte, e tem como objetivo capacitar cidadãos para o mercado de trabalho.

No total, 18 cursos estão sendo oferecidos, e 120 pessoas serão selecionadas para cada modalidade. As aulas serão ministradas no horário da noite, na Unidade 22 da instituição, localizada na avenida Djalma Batista, 122. As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br).

Os interessados devem acessar o Portal até o dia 10 de dezembro e preencher o formulário disponível para inscrição, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, data de nascimento, comprovante de renda e de escolaridade, número de telefone celular válido com WhatsApp, e e-mail para contato.

De acordo com o titular da Setemp, André Mota, o intuito deste projeto é incentivar o crescimento de pessoas capacitadas no estado, além de ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

“Sabemos a necessidade da população de estar preparada para uma oportunidade no meio profissional, e a ideia é que muitas pessoas possam ser beneficiadas com o apoio do Governo do Amazonas”, disse.

Cursos oferecidos

• Conceitos Básicos de NR-10

• Preparo e Uso do Concreto na Obra

• Introdução a projetos de subestações

• Técnicas de Marketing Pessoal

• Técnicas de Assentamento de Tijolos em Alvenaria

• Técnicas de Pinturas em Residências

• Gestão Ágil de Projetos

• Cronotanatognose: Determinação do Tempo da Morte

• Gestão Por Processo

• Introdução a Manutenção Básica de Ar-Condicionado

• Produção de Sabonete Líquido

• Introdução ao Arduino

• Treinamento Básico Operacional (TBO)

• Introdução AutoCad

• Noções de Tornearia Mecânica

• Revisão Básica de Automóveis

• Introdução a Segurança no Trabalho e Normas Regulamentadas

• Introdução a Instalação Elétrica Residencial

FOTO: Henrique Miranda/Setemp