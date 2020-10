Governo do Amazonas oferece fisioterapia pulmonar para reabilitação de servidores afetados pela Covid-19

Com o intuito de garantir a segurança e auxiliar na reabilitação daqueles que contraíram o novo coronavírus, o Governo do Amazonas, por meio de secretarias de Estado, tem oferecido serviços de fisioterapia pulmonar a servidores estaduais. A medida vem para proteger e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, além de contribuir com o retorno seguro às atividades.

Entre os órgãos que oferecem acompanhamento com fisioterapia pulmonar estão a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Fundação Hospitalar Adriano Jorge (FAHJ) e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Na Fundação Hemoam, desde o pico da pandemia, o Núcleo de Atenção ao Servidor (NAS) disponibilizou o serviço.

De acordo com a fisioterapeuta do NAS-Hemoam, Elene Santos, a fisioterapia respiratória é composta por exercícios que têm a função de reabilitar o músculo pulmonar e melhorar a capacidade funcional e ventilatória, prejudicadas com o novo coronavírus. “Notamos que a fisioterapia pulmonar gerava um grande diferencial na recuperação não apenas de pacientes que contraíram a Covid-19, mas de todas as síndromes respiratórias, então foi de grande importância poder oferecer esse serviço e ajudar os servidores”, explicou.

Com atendimentos realizados por meio de videoconferência durante os meses mais críticos da pandemia, Elene falou sobre o trabalho de preservação da saúde física e mental dos colegas afetados pela doença. “Minha missão como fisioterapeuta é reabilitar ou prevenir qualquer tipo de patologia que o servidor venha a ter. É gratificante pra gente poder ajudar o próximo, principalmente sendo um colega de trabalho, e essa é uma experiência que vou levar por toda a vida”, afirmou.

Um dos beneficiados pelo atendimento da equipe multidisciplinar do NAS – Hemoam foi Cristóvão Ribeiro, de 50 anos. O servidor, que é gerente de Sistemas e atua no local há 18 anos, contou que os sintomas tiveram início no fim de abril e a doença durou aproximadamente 26 dias. Ele teve 46% do pulmão comprometido e disse que a fisioterapia mudou a sua vida.

“Recebi assistência do começo ao fim da doença. Eu não conhecia, mas afirmo que foi sensacional. Sem isso eu jamais teria recuperado a funcionalidade dos meus pulmões. Recebi alta no último dia de julho, mas continuo realizando os exercícios, pois tive uma melhora substancial na minha forma de controlar a respiração. Só tenho a agradecer”, destacou Cristóvão.

Quem também recebeu o apoio do NAS – Hemoam foi a enfermeira Maria Luiza Moraes, de 55 anos. Diagnosticada com Covid-19 no fim de abril, a servidora contou que teve 50% do pulmão comprometido e complicações para se locomover por conta da fraqueza muscular. Para ela, a fisioterapia pulmonar foi bastante proveitosa e estimuladora.

“Tive acompanhamento por vídeo durante toda a doença. A fisioterapeuta me cobrava os exercícios ao vivo. Ela me observava, passava as orientações e estava sempre à disposição para quaisquer dúvidas. Eu dava continuidade aos exercícios três vezes por dia e aos poucos fui melhorando. Graças a Deus voltei a andar e estou me recuperando cada vez mais”, ressaltou a servidora, que atua há 17 anos na Fundação.

De abril a julho deste ano, a equipe multidisciplinar do NAS – Hemoam, composta por médicos, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais, atendeu mais de 1.700 servidores.

Assistência – Criado em 2008, o Núcleo de Atenção ao Trabalhador (NAT) é o órgão responsável pela assistência integral e multiprofissional ao servidor da FHAJ. Ele visa os cuidados com as condições físicas, psicológicas e sociais no âmbito da área de atuação do hospital, bem como com os riscos inerentes às atividades realizadas.

Durante a pandemia, foram disponibilizados pelo setor de Fisioterapia, serviços de orientação para tratamento pós-Covid. Além disso, os servidores também passavam uma consulta com o NAT e diante da solicitação médica de reabilitação respiratória, todos eram encaminhados ao setor competente para serem avaliados, orientados e tratados da maneira correta. De março a julho, foram feitos 1.178 atendimentos.

Bem-estar do servidor – No dia 03 de julho deste ano, a Seas passou a oferecer fisioterapia pulmonar a servidores que tiveram Covid-19. As sessões são realizadas às segundas, quartas e sextas e nelas, são realizados exercícios de fortalecimento pulmonar e alongamento de todo o corpo. Também há o fortalecimento muscular, consciência corporal, trabalho de coordenação motora e a questão do bem-estar dos servidores.

Centro de Fisioterapia – Ainda em 2020, será inaugurado um Centro de Fisioterapia para atendimento aos servidores da Polícia Civil, inclusive aqueles que testaram positivo para Covid-19, caso apresentem necessidade. O projeto já está em andamento e em breve, esses serviços estarão sendo disponibilizados.

Fotos: Michel Mello/Secom