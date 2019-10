Governo do Amazonas obtém do BID aval para recursos do Prosamim até dezembro de 2020

Prorrogação foi aprovada após reunião de avaliação de resultados

O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) vai contar com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) até dezembro de 2020, compatibilizando com a capacidade de investimentos do Estado. O anúncio foi feito nesta semana, durante reunião semestral de avaliação de carteira, entre a equipe do Banco e o secretário executivo da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Marcellus Campêlo, o secretário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, e técnicos do Prosamim.

A reunião ocorreu na sede da Representação do BID, em Brasília. A revisão de carteira é uma reunião estratégica para que o Governo do Estado, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), demonstre os avanços do Prosamim, assim como apresentar os desafios enfrentados para que as obras do programa sejam concluídas no prazo previsto.

O coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, afirma que a prorrogação do prazo, que encerraria em março de 2020, irá garantir todas as obras e ações de desapropriação e de reassentamento previstas no Prosamim III.

“A prorrogação demonstra que o BID e o Governo Federal, que é quem autoriza os empréstimos junto ao banco, acreditam na capacidade de execução das obras do Prosamim realizadas pelo Governo do Amazonas. Acabamos de encerrar o ProsaiMaués, e o governador Wilson Lima já sinaliza levar o programa para outros municípios do Estado”, afirmou.

FOTOS: TIAGO CORRÊA