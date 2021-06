Governo do Amazonas leva rede de proteção a idosos para comunidade na zona rural e realiza 780 atendimentos

Ação foi coordenada pela Sejusc e contou com apoio de órgãos das esferas municipal e estadual, além da iniciativa privada

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou na quinta-feira (17/06), na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã-Mirim, zona rural de Manaus, 780 atendimentos dos serviços que integram a rede de proteção a idosos no estado. A ação fez parte da programação do Junho Violeta, mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

Servidores da secretaria, em parceria com outros órgãos das esferas municipal e estadual, assim como da iniciativa privada, executaram serviços da rede de proteção na comunidade. De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a ação mostra o comprometimento do governador Wilson Lima com a efetivação da política dos direitos da pessoa idosa.

“Eles [idosos] estão assistidos e contam com uma grande rede. Conseguimos, com o evento, divulgar os canais de denúncia, além de disponibilizar, por meio de parcerias, o acesso a serviços de assistência social, de saúde e de orientações jurídicas”, disse a gestora.

A gerente de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Ana Cristina Silva, destacou que a campanha Junho Violeta é de extrema importância, pois a grande maioria das violações contra os idosos ocorre no ambiente familiar. Por isso, segundo ela, é fundamental que a população conheça a rede de proteção para que assim possa ajudar quem precisa.

“A ação realizada pelo Governo do Estado teve a finalidade de viabilizar o acesso aos serviços de saúde, assistência, cidadania, e também de conscientizar sobre o deve da família, da sociedade e do poder público na proteção desses idosos”, afirmou Ana.

Loading...

Atividades – Na comunidade foi realizada distribuição de folder da rede de proteção, de kits de higiene bucal e de limpeza; orientações psicossociais do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi); cadastro no CadÚnico por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc); cadastro para microcrédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam); orientações e certificações pela Defensoria Pública do Amazonas.

A comunidade também recebeu vacinação contra Influenza (gripe), aferição de pressão arterial, teste de glicemia, distribuição de preservativos, atendimento odontológico, consultas médicas e orientações da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); cortes de cabelo com o Instituto Embelleze; e emissão de documentação básica pelas equipes de Cidadania da Sejusc; além de ações da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI).

A programação do Junho Violeta da Sejusc iniciou no dia 2 de junho e segue até o dia 28 deste mês, com uma ação, semelhante à realizada na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, das 8h30 ao meio-dia no Cipdi, na rua do Comércio, s/nº, Parque Dez, anexo à DECCI.

FOTOS: Divulgação