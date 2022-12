Governo do Amazonas lança plano com novas estratégias para o desenvolvimento econômico

Foi lançado nesta sexta-feira (30/12), pelo Governo do Amazonas, um plano com novas estratégias para o desenvolvimento do estado. O Plano de Diretrizes e Estratégias para o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Amazonas, feito por determinação do governador Wilson Lima, foi apresentado a mais de 50 instituições.

Coordenado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Angelus Figueira, o plano recomenda a adoção de ações estruturantes, a desburocratização de serviços essenciais para atividades empresariais e a qualificação profissional.

“Estas novas estratégias incentivam a atração de investimentos locais, nacionais e internacionais, valorizando o empreendedorismo e a inovação tecnológica que culminarão na geração de mais oportunidades, emprego e renda, estimulando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de forma inclusiva, sustentável e inovadora”, explicou Figueira.

A determinação do governador tem o objetivo de promover ajustes na Matriz Econômica do estado. Conforme o secretário da Sedecti, há décadas o Amazonas não contava com um plano apontando para o fortalecimento de vetores a curto, médio e longo prazos.

O documento, feito em conjunto com diversos segmentos da sociedade a partir da realização do primeiro Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Amazonas, neste ano, permanecerá em processo constante de construção coletiva.

Menor concentração

Para o secretário executivo da Sedecti, Valdenor Cardoso, o plano aponta para uma necessidade de estimular e induzir a descentralização da matriz econômica para o interior, reduzindo a concentração do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Ao estimular a dinamização da economia e a sua descentralização para o interior do Amazonas, o governo criará também oportunidades de desenvolvimento econômico e social para a população”, afirmou.

Destaque

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio/AM), Aderson Frota, disse que o trabalho foi além do imaginado. Já a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras do Amazonas (Fetagri), Edjane Rodrigues da Silva, as indicações do documento devem ser logo colocadas em prática. “Riquezas, nós temos, mas falta essa riqueza circular no Amazonas. Se cada setor fizer sua parte dentro do estado, a gente vai avançar muito”, disse.

O presidente da Federação Amazonense de Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea/Senar), Muni Lourenço, destacou a abrangência do plano, enquanto o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, destacou a união dos setores.

“Há muitos anos não vemos uma iniciativa como esta, e um plano que realmente envolva todos os setores da economia do Amazonas. Essa união é muito importante, especialmente, para garantirmos emprego e renda para a nossa população”, disse.

O empresário Francisco Helder afirmou que o plano apresenta algo que não é visto há décadas no estado. “O último plano de desenvolvimento que vimos é tão antigo que nem se falava em sustentabilidade à época”, disse.

Potencialidades

Entre os vetores contemplados no plano estão o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM); comércio; manejo florestal; mineração; gás natural; polo de fertilizantes; recursos hídricos; bioeconomia; piscicultura; polo naval; turismo; serviços ecossistêmicos; agricultura familiar; agricultura empresarial; artesanato; logística; zoneamento ecológico-econômico; regularização ambiental; regularização fundiária; ciência, tecnologia, inovação; assistência técnica e extensão agropecuária e florestal; e energia.

FOTOS: Kevin Sousa/Sedecti