Governo do Amazonas lança ‘Passeio Cultural’ nas plataformas digitais

Quadro será exibido às sextas-feiras no Instagram e Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

A partir desta sexta-feira (18/09), o público vai conferir tudo que está rolando no circuito que envolve exposições, espetáculos, museus e visitas turísticas com a estreia do quadro “Passeio Cultural”, iniciativa do Governo do Amazonas, no Instagram e Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, numa parceria com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e apresentação de Moacyr Massulo.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta é apresentar dicas culturais alinhadas às ações da pasta, que, desde abril, período de pico da pandemia, tem investido em produtos para as plataformas digitais. Ele explica que, desta forma, é possível atender a diferentes públicos.

“É um conteúdo relevante que mistura atrações culturais e turísticas, permanentes ou temporárias”, destaca o titular da pasta. “A cada semana, vamos apresentar um tema para levar o público para dentro dos nossos espaços e contamos com o apoio do Governo na estrutura, para elevar ainda mais a qualidade”.

Formato – O quadro “Passeio Cultural”, produzido pelo Núcleo Audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Secom, será exibido às sextas-feiras. Os vídeos têm até 3 minutos, com dicas de passeios culturais e entrevistas com artistas e público.

“O nosso objetivo é comunicar as ações do Governo a todos os cidadãos do Amazonas, por isso buscamos investir cada vez mais em tecnologias, ferramentas e ampliar nosso alcance nas plataformas digitais”, afirma o secretário de Comunicação Social, Rodrigo Araújo.

Na estreia, nesta sexta-feira (18/09), o espectador vai conferir a visita noturna no Teatro Amazonas, com direito a acompanhar trechos dos ensaios dos Corpos Artísticos do Estado.

“Temos um cronograma fechado até dezembro para apresentar o circuito cultural e, principalmente, mostrar os protocolos de segurança dos espaços e estender a programação para quem segue em isolamento social”, comenta o apresentador Moacyr Massulo.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está no Youtube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.

FOTOS: Michael Dantas

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa: Suelen Reis (98141-9488), Manuella Barros (98172-9842) e Sérgio Rodrigues (99165-8604).