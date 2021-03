Governo do Amazonas lança Operação Integrada Tamoiotatá para combate ao desmatamento e às queimadas

Ação interinstitucional terá duas bases operacionais e foco no sul do Amazonas, para diminuir índices ambientais negativos em 2021

A atuação do Governo do Amazonas para combater o desmatamento ilegal e as queimadas não autorizadas em 2021 foi oficializada nesta segunda-feira (29/03), durante o lançamento da Operação Integrada Tamoiotatá. A ação começa a enviar equipes de fiscalização para o sul do Amazonas, área de maior pressão ambiental, já a partir desta quinta-feira (1º/04).

A ação integra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da qual participam o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Amazonas.

Considerando o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AM), lançado em junho de 2020, será almejada para a presente Operação a meta de redução de 5% nas taxas de desmatamento e queimadas, no comparativo com o ano anterior. Para isso, a ação de comando e controle foi adiantada em quatro meses, segundo explica o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

“A atuação do Governo do Estado neste ano vai ser para que a gente possa trabalhar na prevenção, combatendo o desmatamento ilegal. Ao fazer esse combate, nós esperamos reduzir a quantidade de área desmatada pronta para ser queimada na época de estiagem, no segundo semestre do ano, quando tradicionalmente ocorre um aumento dos focos de calor”, explicou.

Loading...

Bases no interior – A Tamoiotatá é resultado de uma avaliação dos resultados obtidos na Operação Curuquetê 2, que atuou contra crimes ambientais no sul do Amazonas, de junho a novembro de 2020. Uma novidade é que, para a operação deste ano, as equipes vão contar com duas bases paralelas de atuação, uma no município de Apuí e outra em Humaitá, a fim de ampliar a presença do Estado na região.

Os dois municípios-base contarão com Centrais Integradas de Coordenação Operacional Municipal (Cicop), que vão atuar na geração de informações de Inteligência da Operação, em articulação direta com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em Manaus. O objetivo é auxiliar de forma mais assertiva as atividades de campo coordenadas pelo Ipaam.

“Nós vamos levar para Apuí e Humaitá a mesma estrutura integrada que a gente tem aqui no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em Manaus, com monitoramento, comunicação e coordenação efetiva dos trabalhos a serem realizados lá”, pontuou o secretário executivo adjunto de planejamento e gestão integrada da SSP-AM, coronel Hermes Macedo.

Além da atuação em campo, o Ipaam conta com maior suporte tecnológico para incrementar as atuações remotas, de acordo com o diretor presidente da instituição, Juliano Valente. “O grande dificultador do Amazonas é o tamanho do estado, que torna ainda mais complexa nossa atuação em campo. Agora nós temos um incremento de Inteligência e Tecnologia, que ganhou mais ainda quando aderimos ao Programa do Ministério da Justiça, com as imagens da Planet, possibilitando também uma autuação remota do infrator e melhorando a velocidade da resposta”, completou.

O primeiro efetivo embarca para o sul do Amazonas nesta quinta-feira (1º/04). A equipe permanece em campo por 15 dias, quando será substituída por um novo grupo. Desta forma, o planejamento é que a Operação Tamoiotatá siga em atividades integradas no sul do Amazonas até o dia 12 de novembro.

FOTOS: Herick Pereira/Secom