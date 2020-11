Governo do Amazonas investe no potencial turístico do município de Barcelos

Os investimentos do Governo do Amazonas em infraestrutura do aeroporto e em comunicação para o município de Barcelos (a 405 quilômetros de Manaus) devem garantir mais rentabilidade e melhorias no segmento turístico da região. No último dia 30 de outubro, o governador Wilson Lima esteve na cidade onde anunciou a reforma e ampliação do aeroporto, e a implantação de sinal de internet veloz com o programa Amazônia Conectada.

As obras do aeroporto, que iniciam no mês de dezembro e devem ser concluídas até março de 2021, fazem parte do ‘Programa Amazone-se’, plano de retomada do turismo elaborado pela Empresa Estadual do Turismo (Amazonastur). O valor da reforma é de R$ 1,4 milhão, e os recursos são do Governo Federal, provenientes de emenda parlamentar.

“É muito importante que a gente ofereça ao turista e a população da cidade um aeroporto digno de receber esse turista que lota a cidade entre setembro e março, quando inicia a temporada de pesca. Após o período eleitoral, a obra de reforma do aeroporto vai começar e é importante dizer que essa obra vai duplicar o tamanho do aeroporto; vai oferecer conforto; vai ser todo climatizado, e os turistas e a população que utiliza esse equipamento vai ser beneficiado”, informou a presidente da Amazonastur, Rosilene Medeiros.

Outro importante investimento que deve ser implementado no município é o de sinal de internet veloz, por meio do programa Amazônia Conectada, conforme explica o governador Wilson Lima. “O Amazônia Conectada é um projeto que estamos cobrando do Governo Federal, e que já vem sendo tocado há algum tempo pelo Exército. Ele está subindo o Rio Negro e já está disponível para alguns municípios. Estamos trabalhando para que chegue o mais rápido possível aqui em Barcelos, levando em consideração a necessidade que o povo tem aqui dessa comunicação mais rápida e também para o turista que está vindo para cá e necessita fazer essa comunicação”.

Potencial turístico – Barcelos é o principal destino de turistas brasileiros e estrangeiros, por conta da pesca esportiva e das belezas naturais. A alta temporada de pesca iniciou em setembro e segue até fevereiro de 2021. Conforme a Amazonastur, Barcelos concentra 90% das operações de turismo na região da Calha do Rio Negro.

Na cidade, segundo dados da Prefeitura de Barcelos, há 50 empresas que realizam o receptivo de pesca. A temporada de 2018/2019 atraiu mais de 8 mil turistas, sendo que 80% são brasileiros e 20% estrangeiros, predominantemente norte-americanos. O Amazonas fatura na temporada de pesca, aproximadamente, R$ 67,2 milhões (média de gasto por turista é de R$ 8 mil), conforme a Amazonastur.

Quem ficou bastante animado sobre a reforma do aeroporto foi o operador de turismo, Alexandre Arruda. “Esse investimento é de suma importância pra gente porque um aeroporto é a porta de entrada para os turistas na cidade, e quando o turista chega na cidade ele tem um aeroporto bonito e tem um aeroporto funcional. A gente do setor aqui aguarda com muita ansiedade essa reforma desse aeroporto e a gente está muito contente que isso vai realmente sair agora”.

Fotos: Diego Peres/Secom