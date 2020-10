Governo do Amazonas investe mais de R$ 10 milhões em infraestrutura, no município de Boa Vista do Ramos

As obras contemplam o sistema viário e o prédio da UEA

O Governo do Amazonas realizará investimento de mais de R$ 10 milhões em duas obras de grande importância para os moradores do município de Boa Vista do Ramos, distante 271 quilômetros em linha reta de Manaus. Trata-se da recuperação do sistema viário da sede do município e da revisão das instalações do prédio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Com investimento de R$ 9.889.508,93, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região metropolitana de Manaus (Seinfra) irá executar as obras de reconstrução de 16,59 quilômetros de vias, contemplando 38 ruas da sede do município.

A obra contará com os serviços de regularização de subleito, base e sub-base, aplicação de concreto asfáltico, drenagem, construção de calçada, meio-fio, sarjeta e sinalização horizontal, terraplenagem, pavimentação e pintura de faixas. O prazo de entrega desta obra está agendado para o primeiro trimestre de 2021.

Prédio da UEA – Com investimento de R$ 117.374,61, o Governo do Amazonas determinou a realização de obras e serviços de revisão geral das instalações do prédio da Universidade do Estado do Amazonas no município.

Situado na calha do Médio Amazonas, Boa Vista do Ramos tem uma população estimada em 16.626 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

