Governo do Amazonas investe em profissionais para atuar com Educação Especial em associações de Pessoas com Deficiência

Aprovados no PSS da Secretaria de Educação foram convocados para atender a demanda

O Governo do Amazonas está investindo na contratação de profissionais especialistas em Educação Especial para atender à demanda das associações de Pessoas com Deficiência. Cento e vinte e dois profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocados começaram a se apresentar para tomar posse nesta segunda-feira (23/08).

A cedência dos profissionais está sendo viabilizada pelo Termo de Cooperação Técnica assinado, na sexta-feira (20/08), com Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), durante a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, diz estar feliz em poder ampliar a parceria com as OSCs, que já contam com 82 profissionais da pasta disponibilizados para o trabalho.

“Nós sabemos que essa demanda, hoje atendida por todas essas associações, são demandas que na verdade viriam para o Estado se hoje elas não estivessem à frente desse trabalho tão digno, tão importante. Então o estado do Amazonas agrega os 82 professores, que já estavam disponibilizados para essas entidades. Agora, teremos um número de 204 profissionais que vão trabalhar diretamente com a Educação Especial”, afirma a secretária.

Uma das entidades beneficiadas é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A presidente da Federação das Apaes, Socorro Gil, conta que a demanda era antiga e que os profissionais cedidos pela Secretaria de Educação vão aprimorar a oferta de atendimentos realizados pelas associações.

“Esses 122 professores que estarão divididos nas Apaes e outras associações nos trazem um momento novo e muito importante para todos nós. Neste período de pandemia, ficou um pouco complicado fazer as ações e com esses profissionais vamos conseguir ir para frente, que é o que nós queríamos”, frisa a presidente.

Atuação – Desde 2019, o Governo do Estado já convocou 602 profissionais para atuar nesta área, sendo 164 do concurso público de 2018, e 439 pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2019.

O termo de cooperação tripartite vai atender seis instituições, em Manaus e no interior, com a possibilidade de atender alunos de todas as idades e diversas necessidades especiais.

FOTOS: Arthur Castro/Secom e Lincoln Ferreira/Seduc-AM