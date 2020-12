Governo do Amazonas investe em mais de R$ 194 mil no setor primário em Rio Preto da Eva

Fomento beneficiará cerca de 350 famílias no município

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou a entrega de materiais e equipamentos permanentes em fomento para a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade José Lindoso (Asprolin). A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (09/12), na sede da associação, localizada na rodovia AM-010, Km 12, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

A Asprolin tem cerca de 60 agricultores associados que desenvolvem a agricultura familiar, com destaque para o cultivo de banana e outras culturas. Essa produção é aproveitada na transformação de subprodutos, como geleia, doces em barras e frutos desidratados, e tem a sua comercialização nos mercados institucionais e nas feiras das comunidades de Rio Preto da Eva, além de fornecer doces de banana para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), por meio do Programa Nacional de Alimentos Escolar (PNAE).

Os materiais entregues à associação em fomento por meio de edital, abrangem utensílios e equipamentos permanentes de sistema frigorífico para congelamento e conservação de polpas de frutas, despolpadeira, pasteurizador tubular, banco de gelo e embaladora automática. O valor do fomento totaliza R$ 194.150,00 e atenderá cerca de 350 pessoas.

A secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, por ocasião da entrega dos implementos, destacou a importância significativa em firmar parceria em benefício da associação.

“Esse é o início de uma parceria, agora daqui para a frente, de modo que possamos firmar muitos outros projetos sempre em benefício para as famílias de vocês, trazendo melhorias não apenas na renda, mas também na qualidade de vida de cada um. Aqui eu reafirmo o compromisso do governador Wilson Lima com o setor primário para o fortalecimento da agricultura familiar”, assinalou.

A secretária também afirmou sua crença no próximo ano como um de recuperação e superação das dificuldades de 2020. “Em 2021, iremos sair desta situação de pandemia e teremos as nossas atividades retomadas, e com isto, venho a desejar um ano próspero para todos vocês, que seja um ano de muita produção e de grande comercialização nos mercados institucionais e nas feiras das comunidades. Muito obrigada pela receptividade e um feliz Natal”.

A entrega contou com a presença ainda do presidente da Asprolin, Luciano Pinheiro de Sousa, que fez um agradecimento ao Governo do Estado durante o recebimento do fomento pela associação.

“Todos estes equipamentos entregues e recebidos neste dia são de extrema importância não só para a nossa produção, mas também na renda familiar de nossos associados e também dos demais moradores da nossa região, e por esse motivo, precisamos continuar em parceria com o Fundo de Promoção Social, por meio de nossos projetos enviados aos editais que serão lançados pelo FPS. No mais, ficam aqui os meus agradecimentos e também os dos associados da Asprolin ao Governo do Amazonas”.

Objetivo – O fomento à Asprolin visa a melhoria de renda familiar de cada associado, possibilitando o aumento e a qualidade dos produtos, por meio da implantação de uma unidade de produção de polpas de frutas com capacidade de 2.000 quilos por dia, além de comercializar 150 toneladas de polpas por ano.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

FOTOS: Divulgação/FPS