Governo do Amazonas instala miniusina e entrega aparelho de raio-X digital para otimização dos serviços no Icam

Entregas fazem parte do Plano de Contingência do Estado para melhoria da rede pública de saúde

O Governo do Amazonas tem realizado constantes ações para melhoria na rede pública de saúde e, na manhã desta sexta-feira (26/02), foi inaugurada mais uma miniusina produtora de oxigênio. Desta vez, o equipamento, que tem capacidade de produção diária de 3.400 metros cúbicos, foi instalado no Instituto da Saúde da Criança (Icam). Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) fez a entrega de um aparelho de raio-X digital, que dará suporte nas demandas do instituto.

Participaram da inauguração representantes da SES, a direção e o corpo técnico da unidade hospitalar. A diretora do Icam, Sílvia Picanço, destaca que a chegada do aparelho de raio-X digital irá melhorar o fluxo de atendimento na unidade e representa a modernização do sistema de saúde do Estado. Sobre a usina, ela reforça a importância do equipamento para produção independente do insumo.

“Essa usina produz, hoje, 93 polegadas, o que equivale a 3.400 metros cúbicos diários. E ela veio para somar ao tratamento e assistência às nossas crianças do estado do Amazonas. O Icam tem 124 leitos, 30 leitos de enfermaria para crianças com Covid, precisava desse oxigênio. Essa usina veio nos dar esse conforto, essa segurança para o melhor atendimento das crianças, porque o Icam recebe crianças do estado do Amazonas, do município e inclusive de outras cidades, principalmente de Roraima, o Acre também, Rondônia”, destacou a diretora.

Anteriormente, um tanque de oxigênio já havia sido instalado nas dependências do Icam, por meio da empresa fornecedora do produto ao Estado. “Nós tínhamos um tanque de oxigênio que já era da unidade, esse tanque continua, tem capacidade para 200 polegadas, o que dá mais de 5.000 metros cúbicos. Então, hoje, o Icam tem tanque de oxigênio, que antes era fornecido por uma empresa privada, e conta com a colaboração da miniusina. Isso é um acalento muito grande para nós que lidamos com as crianças aqui”, afirmou Sílvia Picanço.

Ações de Saúde – Sobre a atuação da SES nas unidades, a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência da SES-AM, Mônica Melo, destaca que ações como a entrega dos equipamentos para o Icam estão sendo realizadas para promover eficiência no atendimento à população e garantir a melhoria do serviço prestado pelos profissionais.

“Aqui nós conseguimos garantir melhor qualidade do serviço com a entrega de um aparelho novo de raio-X e também dessa miniusina, que favorece a utilização de forma racional do oxigênio, que é o que nós estamos trabalhando desde o início do ano para garantir que todas as unidades recebam, dentro da sua necessidade, as estruturas de serviço para que possam garantir com eficiência e com eficácia a assistência prestada aos pacientes”, pontuou Mônica Melo.

Instalação de miniusinas – Ao todo, o Governo do Amazonas já instalou mais de 30 usinas geradoras de oxigênio no estado. A expectativa é que novas unidades do equipamento sejam inauguradas, totalizando 74 miniusinas, conforme o Plano de Contingência traçado de forma conjunta entre os Governos estadual e federal.

FOTOS: Arthur Castro/Secom