Governo do Amazonas inicia por Tefé a implantação de iluminação de LED no interior

Balsa com materiais e equipamentos chegou nesta segunda-feira e os serviços já iniciam no mesmo dia

O Governo do Amazonas iniciou, nesta segunda-feira (09/05), em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), as operações do programa Ilumina+ Amazonas, que vai modernizar a iluminação pública do interior. O programa é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Trezentas toneladas de materiais e equipamentos foram despachadas em balsa, que saiu de Manaus na semana passada e desembarcou nesta manhã no porto de Tefé. À tarde já iniciaram as substituições das lâmpadas antigas por luminárias modernas de LED nas ruas da cidade.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, serão substituídos 2.744 pontos de iluminação em Tefé. “Cem por cento da área urbana terá a iluminação padronizada em LED nos próximos dias. Isso trará impacto inclusive na segurança pública, já que as ruas estarão mais iluminadas”, explicou, destacando que uma outra balsa está em deslocamento para Parintins, onde os trabalhos também iniciam nesta semana.

“Até o fim do ano, o Estado pretende modernizar a iluminação pública urbana das 20 maiores cidades do estado, com investimento inicial de R$ 110 milhões”, explicou o coordenador.

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima, acompanhou a chegada da balsa e o início dos trabalhos. Ele agradeceu ao governador Wilson Lima, pelo fato de ter iniciado o programa por Tefé. “Quero agradecer a Deus e ao governador Wilson Lima, por ter escolhido Tefé para ser o primeiro município do Estado do Amazonas a receber a iluminação de LED. Uma iluminação moderna. Com isso, nós vamos ter toda a cidade iluminada, bairros, becos e as principais vias. Isso mostra o apreço do governador com o nosso município”, disse.

Benefícios – Conforme o governador Wilson Lima, o programa Ilumina+ Amazonas proporcionará a modernização de todo o sistema de iluminação pública do interior, com inúmeras vantagens econômicas para as prefeituras, além de representar mais segurança e bem-estar para a população.

A lâmpada de LED economiza em até 60% o custo com a energia elétrica e tem maior eficiência, ou seja, ilumina mais com menos consumo, além de contribuir com a segurança das cidades. Também contribui com o meio ambiente, tendo em vista que no interior do estado há muitas termelétricas, nas quais o óleo diesel é utilizado e, com as lâmpadas de LED, o consumo do combustível irá reduzir.

“Quando a gente deixa de consumir energia elétrica, principalmente, no interior do Amazonas, onde tem muita termoelétrica ainda utilizando óleo diesel, a gente também protege o meio ambiente. O programa está completamente coadunado com as políticas de meio ambiente”, explica Marcellus Campêlo.

Em Maués (a 276 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas já havia implantado iluminação de LED. O serviço foi executado por meio do ProsaiMaués, concluído em 2019. Outros municípios, como Atalaia do Norte, Alvarães e Novo Airão, estão sendo contemplados por convênios através dos quais o Governo do Estado vai repassar o recurso e as próprias prefeituras irão realizar o serviço.

FOTOS: Divulgação/UGPE