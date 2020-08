Governo do Amazonas inicia campanha de orientação para volta às aulas na rede estadual de educação

O Governo do Amazonas iniciou, neste domingo (02/08), campanha publicitária com orientações sobre a volta às aulas na rede estadual de educação. O conteúdo, que já está disponível nas redes sociais do Governo e será veiculado também nos principais de veículos de comunicação do estado, destaca as medidas de prevenção que serão seguidas nas escolas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Confira o vídeo: https://youtu.be/QtkxaSAqkvA

A campanha mostra a preparação nas escolas para receber os alunos. Ao chegar à unidade educacional, o estudante receberá máscaras de tecido reutilizáveis. As escolas estão equipadas com álcool em gel, pias e tapetes sanitizantes. Para evitar aglomerações, os alunos terão aulas presenciais em dias alternados, e, dentro da sala de aula, também haverá distanciamento.

Todas as medidas destacadas na campanha fazem parte do Plano de Retorno às Atividades Presenciais, desenvolvido pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto. “A FVS e a Seduc desenvolveram um conjunto de normas para garantir a segurança no retorno às aulas. Cumprindo o protocolo, vai dar certo”, diz a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, no vídeo.

As aulas presenciais das unidades estaduais de ensino em Manaus retornam no dia 10 de agosto, para estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Ainda não há previsão para retorno das aulas no interior do estado.

FOTO: Divulgação/Secom