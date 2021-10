Governo do Amazonas inaugura quadra poliesportiva em escola de Parintins, em parceria com o consulado japonês

Espaço vai beneficiar mais de 600 alunos e a comunidade escolar

Há 16 anos gerindo a Escola Estadual Ryota Oyama, em Parintins, Maria do Carmo Oliveira não esconde a felicidade em poder inaugurar uma quadra poliesportiva na unidade escolar. O novo espaço é resultado da parceria do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, com o Consulado-Geral do Japão, em Manaus.

A entrega da quadra marca mais um avanço na infraestrutura das escolas de Parintins, conforme destacou o governador Wilson Lima, durante sua passagem pelo município, no último dia 15 de outubro.

Desde 2019, foram revitalizadas 10 escolas estaduais. “Revitalizamos 10 unidades e estamos trabalhando em outras quatro escolas nas áreas urbana e rural, além de atender demandas de todas as 21 unidades de ensino. É um trabalho contínuo que desde 2019 vem sendo desenvolvido”, ressaltou o governador Wilson Lima.

A entrega para a comunidade escolar aconteceu na segunda-feira (18/10), durante cerimônia de inauguração que contou com a presença do cônsul-geral do Japão, Masahiro Ogino, do presidente da associação Nipo-Brasileira de Parintins, Eliseu Inomata. A secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Freitas, representou a Secretaria de Educação no evento.

Com 27,60 metros de comprimento por 12 metros de largura, a quadra é coberta, com demarcação para os alunos praticarem vôlei, basquete, futebol e outras atividades. Na parte superior da quadra, há um espaço que será usado para lazer, com brincadeiras ao ar livre.

Maria do Carmo diz que os pais e responsáveis estão muito presentes na vida escolar das crianças e que eles reclamavam dos estudantes fazerem educação física no espaço, que antes era só barro e pedras, porque as roupas se desgastavam rapidamente.

“Reuni a equipe pedagógica, a comunidade escolar e a comunidade japonesa, aí montamos um projeto para a quadra, enviamos para o consulado e eles aprovaram. Vamos fazer a festa do Dia das Crianças aqui na quadra, estamos todos ansiosos para começar a usar”, diz a gestora.

Parceria – A cooperação entre a Secretaria de Educação e o Consulado-Geral do Japão já acontece há certo tempo. Em Manaus, por exemplo, ela contribuiu para tornar a Escola Estadual de Tempo Integral Professor Djalma da Cunha Batista uma escola bilíngue português-japonês, e também ajudou a Escola Estadual (EE) Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro a reformar e adequar a quadra poliesportiva.

A secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Freitas, se disse feliz por poder ter o resultado da parceria. “É sempre satisfatório poder levar mais qualidade de vida aos estudantes e à comunidade, que no interior costuma participar ativamente da vida escolar. Essa parceria já rendeu ótimos frutos e estamos muitos felizes”, enfatizou.

FOTOS: Drance Jesus/Seduc-AM