Governo do Amazonas fomenta setores primário e social no município de Lábrea

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, realizou, nesta sexta-feira (23/10), a entrega de equipamentos, materiais permanentes e recursos para duas associações do setor primário e uma entidade de assistência social do município de Lábrea (a 701 quilômetros de Manaus). O evento de entrega foi realizado na Prelazia de Lábrea, localizada na Travessa Nossa Senhora de Nazaré, bairro Centro.

Foi entregue uma caminhonete para a Associação de Pescadores de Lábrea (Apel), que corresponde ao fomento por meio de edital voltado ao setor primário. O veículo beneficiará diretamente os pescadores associados no transporte de itens e no escoamento da produção para as feiras locais. O apoio logístico com aquisição da caminhonete possibilitará aos associados redução de custos com fretes, priorizando o aumento da renda familiar dos pescadores.

A Associação também recebeu materiais permanentes como computadores, HD e impressoras de grande porte, cadeiras, bebedouro, retroprojetor e ar-condicionado. Os equipamentos permitirão estruturar e promover melhoria das atividades administrativas e ainda, possibilitar a ampliação do espaço de reuniões, oferecendo comodidade e um ambiente adequado para atividades como assembleias ordinárias e extraordinárias com a classe. O benefício totaliza um valor de R$ 189.220,00.

A Apel oferece ao seu público-alvo serviços como mutirões de saúde, emissão de documentos, palestras, oficinas, seguridade com relação aos benefícios do Seguro Defeso para os pescadores, orientações concernentes à aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A associação conta com uma produção de pescado, em média, de 1.200 toneladas por ano, que são comercializadas em Manaus, Boca do Acre, no próprio município e inclusive, em Porto Velho (RO).

Produtores agroextrativistas – Também do setor primário, a Associação dos Produtores Agroextrativistas do Ramal do Km 26 (Aspark) recebeu, por meio de edital, o fomento de um veículo tipo caminhão no valor de R$ 198.000,00. O veículo será destinado ao escoamento da produção até as feiras e comércios do município, além do transporte de alimentos para Programas de Alimentação Escolar.

Os produtores da Aspark têm como principal cultivo a mandioca, com foco na produção de farinha, e também o cultivo de açaí, cupuaçu, abacaxi, banana e cana-de-açúcar, sendo essas as atividades que geram mais renda na localidade. Porém, é possível encontrar famílias com experiência no cultivo de hortaliças e na produção de frutas, como melancia e maracujá.

Assistência social – Já no setor social a Prelazia de Lábrea – Centro Esperança recebeu por meio do Edital nº 001/2019 um cheque-pagamento no valor de R$ 103.671,25. O recurso será empregado na climatização de espaços e na aquisição de equipamentos de informática, mesas, bancos, bebedouros e instrumentos musicais, visando possibilitar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de atividades e à melhoria dos serviços ofertados pela instituição.

O Centro Esperança oferece serviço de proteção social especial básica, realizando atividades de contraturno escolar, como aulas de artes, bordado, culinária, crochê, costura, informática, música, esporte, horta e tecelagem. O espaço realiza também atividades com familiares por meio de visitas sistemáticas, reuniões na instituição, orientação e encaminhamentos para as demais redes de serviços, garantindo a participação, cidadania, protagonismo juvenil e o fortalecimento de vínculos entre instituição e família.

Boca do Acre – O Governo do Estado, por meio do FPS, também realizou entregas em Boca do Acre, no mês de agosto. No setor primário, o benefício foi de um caminhão no valor de R$ 198.000,00 mil para a Colônia de Pescadores Z-18.

Já no setor social, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) recebeu o fomento da compra de um carro e materiais permanentes, somando um valor total de R$ 120.074,82 mil.

Ainda em Boca do Acre, estão em andamento mais dois projetos. Um no âmbito do setor primário, que tem como entidade beneficiada a Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Resex Arapixe no valor de 148.902,00 mil. O outro é da Associação Bom Jesus da Resex Arapixe, cujo valor é de R$115.335,00 mil, no setor social.

A ação de fomento visa melhoria na mecanização das áreas agrícolas, aumento da produtividade e da renda familiar na região, bem como a redução da situação de vulnerabilidade social e otimização dos serviços oferecidos pelas entidades.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

Fotos: Divulgação/FPS

