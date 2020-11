Governo do Amazonas fomenta setor primário em Silves

Produtores rurais e pescadores do município de Silves receberam, nesta quarta-feira (4), ações de fomento do setor primário através da entrega de insumos via Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Secretaria da Produção Rural (Sepror), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). A entrega aconteceu na feira da ADS, no município, e contou com a presença do governador Wilson Lima.

O kit feira, entregue pela ADS, beneficiará 25 produtores e é composto por duas tendas, dois expositores, 50 mesas, 50 cadeiras, 50 coletes, 50 bonés e uma faixa, além de expositores de pescado e totens de álcool gel. No total, estão sendo investidos R$ 40,9 mil em recursos para o programa de Feiras de Produtos Regionais.

“A ação principal foi trazer a estrutura do Kit Feira apoiando a parte da comercialização em relação aos produtores rurais e os pescadores. O intuito principal é fazer com que eles tenham uma estrutura segura, confortável para que possam comercializar seus produtos. Hoje, aqui em Silves, nós já temos 25 produtores cadastrados e eles trazem essa produção para comercializar no espaço, e a sociedade aqui do município também ganha com isso, porque ganha um novo espaço e uma nova opção para adquirir produtos frescos, saudáveis, direto do produtor para o consumidor”, explicou o diretor Técnico da ADS, Thomás Sanchez.

A ação da ADS está sendo realizada desde o início do ano e tem por objetivo fomentar a agricultura familiar e possibilitar alternativas para a comercialização da produção de alimentos dos municípios do Amazonas.

Para os pescadores do município, a Afeam, em parceria com o Idam, realizou ação de liberação de Crédito Emergencial no valor de R$ 161 mil, beneficiando nove profissionais, como explica o gerente de Apoio à Aquicultura e Pesca do Idam, Daniel Borges. “Nós tivemos o resultado, hoje, de nove pescadores beneficiados com crédito emergencial para pesca artesanal, que são projetos na ordem de até R$ 21 mil. Dentre os equipamentos, apetrechos de pesca, que são os materiais utilizados para a pescaria deles, e também entregamos canoas de alumínio de seis metros, motor de popa de 15HP e isso vai ajudar para que aumente o esforço de pesca, a quantidade capturada do pescado desses pescadores e faz com que eles consigam ter um melhor retorno, uma melhor renda”, explicou.

“Consequentemente, a produção do município com relação ao pescado vai ter um incremento, principalmente com esse aporte do Governo do Estado, com esses equipamentos que foram entregues hoje”, completou Borges.

Na modalidade doação, a Associação Solidariedade Amazonas (ASA) recebeu três kits de Casa de Farinha doados pela Sepror. Os kits são compostos por Motor 5cv, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho 58’’, tacho 75’’ e serão inauguradas na Estrada do Eloi, km 01, e estrada dos Caurés. Com isso, o município irá atender também os produtores que não são cadastrados pela associação.

Fotos: Diego Peres/Secom