Governo do Amazonas faz entregas de mudas de frutas e sementes de açaí à comunidade rural

Pela primeira vez um governador vai em uma associação de produtores de Careiro da Várzea

Governador Wilson Lima visita a Associação de Produtores Orgânicos Renascer, na comunidade Peniel do Areal, uma das três entidades beneficiadas pela ação de fomento do Governo do Amazonas, que aconteceu nesta quinta-feira (10/02), em Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), onde 4.600 mudas frutíferas de citros (laranja e limão) e de castanha, assim como seis kits de sementes de açaí foram entregues.

A ação executada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas (Idam) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), atendeu ainda a Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano, e a Associação de Produtores Maná, totalizando 80 agricultores familiares beneficiados nas três entidades

Loading...

Jorge Luiz dos Santos, presidente da Associação dos Produtores Orgânicos Renascer, da Comunidade Peniel do Areal, ficou emocionado com a presença do governador Wilson Lima.

“É uma honra muito grande para nós ter recebido o governador em nossa comunidade. É o primeiro governador do Amazonas, que desde seu primeiro ano de administração já iniciou fazendo entrega de insumos. É muito gratificante a honra que nos proporcionou ao vir até nossa associação para nos beneficiar com mudas de citros e de açaí. Sabemos da força de vontade que tem o governador e do muito que ainda pode fazer para, na medida do possível, continuar a atender às nossas necessidades”, disse Jorge Santos.

Mudas de Citros – 2.900 agricultores serão beneficiados ao todo, com kit de mudas de citros. Cada produtor está recebendo 20 mudas de laranja e 10 mudas de limão, totalizando 87 mil mudas. Até o momento foram entregues 12 mil mudas para 5 municípios, Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Careiro da Várzea.

FOTOS: Mayana Tomaz/Sepror