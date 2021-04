GOVERNO DO AMAZONAS ENTREGA MOTOS E BOTES PARA O COMBATE A ENDEMIAS

O município de Humaitá está entre os contemplados, a representante do município em Manaus, Dra. RITA RIÇA, recebeu as motos e os botes das mãos do governador Wilso Lima hoje (06) em Manaus .

“Acabamos de entregar 25 motocicletas e 20 embarcações para reforçar as ações de combate à malária no interior”. Os botes e motocicletas também serão fundamentais para fortalecer o trabalho das equipes de imunização contra a Covid-19.

Só no primeiro trimestre desse ano, já tivemos uma redução de 30% nos casos de malária no Amazonas e agora, com esse reforço, poderemos diminuir ainda mais o número de casos. Disse o governador Wilson Lima.