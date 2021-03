Governo do Amazonas entrega mil cestas básicas doadas ao Estado pelo Programa Pátria Voluntária

As 10 toneladas em donativos serão destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas em associações

A assistência que o Governo do Amazonas tem prestado às pessoas em situação de vulnerabilidade social está sendo fundamental durante a pandemia. Na tarde desta sexta-feira (12/03), mais 10 toneladas de alimentos, divididos em mil cestas básicas foram entregues pelo Estado a três instituições, que atuam com trabalhos sociais. O material é resultado de uma doação da Embaixada do Reino de Bahrein ao Programa Pátria Voluntária, do Governo Federal.

O momento da entrega das cestas aconteceu no almoxarifado da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), e foi conduzido pela primeira-dama do Estado, Taiana Lima, e a secretária do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathleen dos Santos. A primeira-dama do Amazonas falou sobre a parceria entre as esferas estadual e federal.

“Hoje nós estamos fazendo a entrega dessas cestas básicas para três instituições, que é uma parceria do Pátria Voluntária com a Primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Eu, junto à secretária Kathleen, do Fundo de Promoção Social, selecionamos essas instituições e, mais à frente, vamos receber mais uma demanda e vamos entregar para outras que também já selecionamos”, disse Taiana Lima, que também destacou a importância das entregas.

“É muito importante para nós, estarmos ajudando essas famílias através dessas instituições e é uma grande alegria para o Governo do Estado, para o Fundo de Promoção Social, estar ajudando cada um deles”, ressaltou.

Loading...

O representante do Instituto Filippo Smaldone, Marcos Brandão, que esteve na Seas fazendo a retirada, falou sobre a destinação das cestas básicas. “Quero agradecer essa colaboração do Estado do Amazonas. E essas cestas vão para as crianças, que o nosso instituto cuida de crianças surdas e mudas e muitas famílias perderam seus empregos, precisam desse apoio e essas cestas serão destinadas à essas crianças”.

À frente da presidência da Associação dos Idosos do Coroado (Assic), Raimundo Nonato, foi convocado para, também, fazer a retirada das cestas. “Para nós tem uma importância muito grande, porque essas cestas, são 120 cestas, que vão beneficiar mais de 100 famílias. E para nós, que fazemos parte de uma comunidade carente, é uma coisa muito importante”, disse.

Novas entregas – Anteriormente, o Programa Pátria Voluntária, que está fazendo o repasse das cestas de forma gradual ao Governo do Amazonas, já havia entregado mais de mil cestas. A expectativa é que cheguem novas remessas, totalizando 80 toneladas de alimentos, que contemplarão dez associações ao todo.

A cada chegada, o Governo do Amazonas renova o compromisso de realizar a entrega para as famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de associações cadastradas no Estado.

FOTOS: Lucas Silva/ Secom