Governo do Amazonas entrega mais de R$ 950 mil em fomento para os setores primário e social de Manicoré

Mais de 1.600 famílias foram beneficiadas por meio de editais do FPS

O Governo do Amazonas entregou, nesta sexta-feira (05/11), equipamentos e fomentos em cheques para os setores social e primário do município de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus). No total, foram oito Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) e 1.672 famílias beneficiadas com fomentos por meio de edital de chamamento público, no valor total de R$ 956.163,42.

O evento ocorreu na Quadra Poliesportiva Centro Juvenil Salesiano (ISMA), localizado na rua Eduardo Ribeiro, s/N, Manicoré-AM, e para o setor social foram beneficiadas Organizações da Sociedade Civil OSC’s que desenvolvem atividades com crianças, adolescentes, e jovens em situação de vulnerabilidade social e com pessoas de comunidades carentes do município.

A Associação Bruno Eduardo Costa (ABEC), que atende cerca de 350 pessoas com acompanhamentos, encaminhamentos aos diagnosticadas com câncer e seus familiares aos mais diversos serviços, recebeu a entrega física de um veículo Pick-Up, por meio do edital 001/2019, no valor de R$ 114,9 mil.

Outra entrega física foi para a Diocese de Humaitá – Paróquia Nossa Senhora das Dores – que recebeu por meio do edital 001/2019 equipamentos permanentes de mobília, cozinha, informática, condicionadores de ar, televisores e ventiladores, entre outros, no valor total de R$ 43,5 mil.

Além da entrega física, a Diocese recebeu o cheque-pagamento, por meio do edital 001/2021, no valor de R$123.578,00, para a aquisição de materiais permanentes, que permitirão aumentar para 340 o número de pessoas atendidas pela Farmácia Verde, da instituição.

A Inspetoria LauraVicuña – Centro Social Madre Ângela Vespa, recebeu o cheque-pagamento, por meio do edital 001/2021, no valor de R$ 89.394,42, para a aquisição de equipamentos musicais, equipamentos de informática, móveis para escritório, máquina de costura, condicionadores de ar e materiais de consumo.

O cheque-pagamento do edital 001/2021, também foi entregue para a Comunidade Salesiana de Manicoré (ISMA), que recebeu o investimento em R$ 149.051,35. Com o recurso, a instituição irá adquirir máquinas de costura, computadores, condicionadores de ar, refrigerador, entre outros equipamentos.

Setor primário – Para o setor primário, também foram entregues benefícios em cheques para três entidades, beneficiadas por meio do Edital 001/2020, uma delas foi a Associação de Moradores Agroextrativistas da Comunidade Monte Santo, que recebeu o benefício em R$ 144 mil.

A Cooperativa dos Produtores Agropecuários e Extrativistas dos Recursos Naturais do Município de Manicoré (Coopema) também recebeu o benefício em cheque no valor de R$ 148,2 mil.

Para a Associação de Moradores Agroextrativistas da Comunidade de Boa Esperança (Amabes), o benefício em cheque foi no valor de R$ 143 mil.

Com estes recursos, as OSC’s irão investir, cada uma, em tratores agrícolas que serão utilizados para escoar e transportar a produção dos agricultores associados, aumentar a produção e renda da agricultura familiar da região, e oferecer qualidade de vida na diminuição de esforço braçal.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

FOTOS: Breno Brandão/FPS