Governo do Amazonas entrega mais de R$ 1,7 milhões em equipamentos para estruturação de brigadas

Ao todo, mais de 5,1 mil itens foram entregues nesta quinta-feira (21/04). Equipamentos vão beneficiar brigadistas em 12 municípios

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), entregou mais de R$1,7 milhões em equipamentos para estruturação de brigadas em 12 municípios do interior. A solenidade de entrega dos itens ocorreu nesta quinta-feira (21/04), com a presença do governador Wilson Lima.

“Hoje estamos entregando equipamentos importantes para a Operação Tamoiotatá 2, para combater as queimadas. Logo começa a estiagem e aumenta muito a pressão sobre as florestas. Por isso estamos com muita força no Sul do Amazonas e toda vez que a gente combate de forma efetiva, a gente legitima aquele que está trabalhando na legalidade”, ressaltou o governador.

Ao todo, 5.163 itens – entre motoserras, abafadores, mochilas extintoras, sopradores, roçadeiras, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros – foram entregues ao Corpo de Bombeiros do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Um investimento total de R$1.704.788,64.

Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o objetivo é que os equipamentos reforcem a atuação de brigadistas florestais capacitados pela Sema, em conjunto com os Bombeiros e a Defesa Civil. Apenas em 2021, foram 175 profissionais formados.

“Mesmo que os municípios contassem com efetivo a partir das capacitações promovidas pelo Estado, ainda faltava estrutura para o atendimento das ocorrências. Por isso, essa entrega está acontecendo hoje, para que eles tenham meios mínimos necessários que lhes permitam dar efetiva primeira resposta a um sinistro ambiental”, disse ele, ao ressaltar que os materiais também vão atender novos brigadistas a serem capacitados em 2022.

Os itens foram adquiridos com recursos provenientes do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW, fruto de um contrato firmado com Governo do Amazonas, por meio da Sema, para execução do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Amazonas (Profloram).

Os materiais serão distribuídos entre 12 municípios, incluindo as sete cidades ao Sul do Amazonas assistidas pela Operação Tamoiotatá 2. Serão beneficiados Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Boca do Acre, Barreirinha, Parintins, Canutama, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá.

FOTO: Tacio Melo/Secom