Governo do Amazonas entrega mais de R$ 136 mil em fomento para instituição do setor social

Recursos possibilitaram aquisição de dois veículos, que vão beneficiar pessoas assistidas pela entidade

O Governo do Amazonas, por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou nesta quarta-feira (09/02), a entrega de fomento para a entidade Centro de Formação Vida Alegre. Com o benefício, no valor de R$ 136.268,00, a Organização da Sociedade Civil (OSC) adquiriu dois veículos, sendo um modelo Chevrolet Onix e outro modelo Spin.

O evento ocorreu na sede da instituição, no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus, com a presença da secretária executiva do FPS, Kathelen Braz.

“O governador Wilson Lima e a primeira-dama Taiana Lima têm total consciência da importância do apoio que as instituições têm dado, com serviços que amparam pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E é por este motivo que esta atual gestão tem olhado de forma especial para o setor social, fazendo parcerias e fomentando, por meio de editais, as entidades que realizam trabalhos sérios”, afirmou Kathelen Braz.

“Agradecemos ao governador Wilson Lima pela parceria que hoje nos beneficia com estes veículos. Eles vão trazer economia com transporte e irão nos possibilitar a realização de várias atividades, como passeios com os nossos associados e serviços administrativos da nossa instituição”, declarou Ana Reis, coordenadora do Centro de Formação Vida Alegre.

Objetivo – Com os veículos adquiridos, a instituição poderá ampliar as visitas domiciliares de seus atendidos e proporcionar lazer e passeios para espaços culturais, entre outras atividades, além de aumentar o recebimento de doações, e otimizar os demais serviços realizados pela instituição.

Entidade – O Centro de Formação Vida Alegre atua na cidade de Manaus, atendendo atualmente 65 famílias com serviço de proteção básica, inclusão social e produtiva, atendimento psicológico individual e abordagem coletiva com toda a família, balé, oficina de música, natação, complemento escolar e serviço de abordagem social.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Breno Brandão