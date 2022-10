Governo do Amazonas entrega escola estadual 100% revitalizada, após 16 anos sem intervenção

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, entregou, nesta sexta-feira (14/10), a Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão 100% revitalizada. Localizada no bairro Compensa II, zona oeste de Manaus, a unidade de ensino está entre as 415 escolas que passaram por reformas sob a responsabilidade do Governo do Amazonas desde 2019.

Agora, os estudantes e professores e servidores da unidade escolar podem usufruir de um espaço que recebeu nova pintura, troca de telhado, de fôrro, fiação elétrica, além de adequações na cozinha.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, falou sobre a força-tarefa montada pelo Governo do Estado, para alcançar o número de prédios revitalizados. “Nós já passamos das 415 obras de revitalização de prédios escolares das 620 unidades de ensino, já ultrapassamos a barreira dos 70%, nós vivemos períodos muito difíceis durante esses dois anos, e mesmo assim, não paramos, fizemos muito em tão pouco tempo, e esse é o resultado de muito trabalho, de muita dedicação”, destacou a secretária Kuka.

A escola estava desde 2006 sem receber intervenções em sua infraestrutura, realidade citada pela primeira-dama do Estado, Taiana Lima.

“Diariamente a gente tem relatos de escolas que estavam há décadas sem intervenções estruturais, então, é uma alegria muito grande estar entregando mais uma escola revitalizada, sem dúvida, isso demonstra a seriedade do governo do Amazonas em valorizar os alunos, os professores e os gestores”.

O gestor da unidade de ensino, Ivanilson Damasceno, resumiu o entusiasmo de toda a comunidade escolar após as intervenções ocorridas na estrutura da escola. “A comunidade tem visto o quanto foi importante essa revitalização, nós vemos no olhar dos alunos a satisfação em estar no ambiente escolar, com uma nova cara, completamente diferente e preparada para receber os nossos estudantes”, disse.

