Governo do Amazonas entrega cestas básicas para pescadores de Nova Olinda do Norte

Nesta quinta-feira (26/08), os pescadores artesanais que foram afetados pela pandemia e atingidos pela cheia histórica do município de Nova Olinda do Norte (distante 134 quilômetros de Manaus) receberam 275 cestas básicas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

A doação faz parte do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Governo do Amazonas, por meio da Sepror, que realiza as entregas das cestas básicas, e o Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania (MC), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab/AM), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa/AM) e Superintendência Federal da Agricultura (SFA/AM), órgãos responsáveis pela aquisição das cestas.

O secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, ressalta o compromisso que o Governo do Amazonas possui para atender os pescadores junto ao Governo Federal, buscando retomar as atividades produtivas do setor primário, além de incentivar a economia dos municípios beneficiados.

“Essa ação é fruto de uma união dos governos federal e estadual, juntamente com o apoio da Colônia Z-19 para entregar as 275 cestas básicas aos pescadores. Essa categoria que é tão importante e que garante o alimento em nossa mesa, mas que está sofrendo muito não só com os efeitos da pandemia, como também com a maior enchente da história do Amazonas. Essa categoria precisa do apoio do Governo, por isso estamos aqui unindo forças para ajudá-los a retomar as suas atividades produtivas, com esse alimento que garante segurança alimentar e nutricional dos pescadores”, disse o secretário.

A entrega ocorreu na sede da Colônia Z-19, para a qual foram repassadas 275 cestas básicas para os pescadores cadastrados, que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Mapa, beneficiando diretamente 275 famílias de pescadores que estão em vulnerabilidade social.

Loading...

Segundo o presidente da Colônia Z-19 do município, Edimar Ferreira dos Santos, as cestas básicas chegaram em boa hora, pois, devido à pandemia e à cheia que atingiu o Amazonas, ocasionalmente o trabalho do pescador foi afetado.

“Aqui vai o meu agradecimento para toda a equipe Sepror e o Governo do Estado no atendimento à nossa Colônia com a entrega dessas cestas básicas, nesse momento de pandemia, e logo em seguida a cheia. Eventos como esse mostram que o governo não está nos deixando desamparados”, afirmou o presidente.

Ao todo, já foram entregues mais de 38,5 mil cestas básicas em 36 municípios do Amazonas.

Benefício – O Governo do Amazonas, junto ao Governo Federal, tem a meta de entregar aproximadamente 58,4 mil cestas básicas para as colônias, associações e sindicatos da atividade pesqueira nos 61 municípios do estado e na capital, Manaus.

FOTOS: Divulgação/Sepror