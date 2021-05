Governo do Amazonas entrega 44 mil alevinos de tambaqui a piscicultores da zona rural de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em parceria com a Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror) realizou, nesta sexta-feira (14/05), a entrega de 44 mil alevinos de tambaqui a piscicultores da zona rural de Manaus. A ação foi realizada na sede da unidade local do Idam Manaus, no Km 0 da BR-174.

Os alevinos são provenientes da estação de Piscicultura de Balbina e foram entregues aos piscicultores da AM-010, BR-174, Puraquequara e ramal do Ipiranga.

“Essa entrega vai fortalecer a cadeia produtiva da piscicultura, por meio do aumento da produção do pescado na capital, onde o Idam local assiste e apoia esses piscicultores em todos as etapas de produção, desde o recebimento desses alevinos, desenvolvimento do pescado até a despesca”, disse o técnico em agropecuária e gerente do Idam Manaus, Ofir Hage.

O piscicultor Tancredo Júnior, do ramal do Areal, Km 41, AM-010, agradeceu o Idam pelo trabalho que vem realizando na zona rural. “O Idam vem nos acompanhando, assessorando e dando condições para trabalharmos. Essa é a segunda vez que recebo alevinos para colocar em minha propriedade. Sou grato ao Governo do Amazonas, que está olhando pelo setor primário e pela piscicultura do estado, e vem nos ajudando a crescer e nos dando oportunidade de trabalhar. Fico feliz pela parceria”, comemorou Tancredo.

De acordo com o engenheiro de Pesca do Idam Manaus, Marcel Ribeiro, grande parte desses juvenis de tambaqui vão se transformar em tambaqui curumim, que atinge de 500 a 600 gramas.

“A expectativa é chegar a 15 toneladas com uma boa porcentagem de tambaqui curumim. E a outra porcentagem que a gente calcula é que 14 mil desses alevinos cheguem a pesar de 2,0 a 2,5 quilos. A expectativa com relação a essa outra parcela é que a produção alcance 28 toneladas de pescado”, conclui Marcel.

FOTOS: Divulgação Idam