Governo do Amazonas entrega 16 obras de infraestrutura durante pandemia

Investimento em dez municípios incluem 108 quilômetros em sistemas viários e ramais

O Governo do Amazonas entregou 16 obras de infraestrutura no estado durante o período da pandemia de Covid-19. O investimento em dez municípios, incluindo a capital, foi de R$ 98 milhões. Executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), outras 30 obras devem ser entregues no segundo semestre de 2020.

Entre as obras concluídas e entregues durante a pandemia estão 104 quilômetros de sistema viário em municípios do interior e 64 quilômetros de ramais. Outros 40 quilômetros de ramais já estão em execução e 60 quilômetros estão no planejamento da secretaria.

“Nós conseguimos entregar 16 obras durante a pandemia. Recentemente o governador teve a oportunidade de fazer a entrega de quatro novos ramais no município de Autazes e agora deve agora fazer a inauguração do ramal São José, no município do Careiro Castanho”, adiantou o titular da pasta, Carlos Henrique Lima. “Temos obras importantes que foram entregues nesse período, como sistema viário de Urucará e Barcelos”, especificou.

De acordo com Lima, houve redução do ritmo na execução das obras durante o período e cumprimento das normas sanitárias pelos trabalhadores. “Evidente que a pandemia tem um certo impacto na condução das obras, porque houve a necessidade de adequação a todas as normas previstas de higiene para os trabalhadores, de distanciamento social, e houve naturalmente um ritmo menos acelerado do que a gente podia prever, mas o caso específico é que a pandemia coincidiu com o período invernoso da região amazônica”, afirmou.

Municípios – Além de Manaus, receberam obras: Autazes, Barcelos, Canutama, Careiro Castanho, Maués, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã e Urucará. O investimento nos municípios do interior somam R$ 90 milhões, voltado para sistemas viários e ramais.

“Podemos dizer que nós queremos alcançar todos os municípios. Já temos obras em todos os municípios do interior amazonense e temos obras feitas de boa qualidade”, finalizou o secretário.

FOTOS: Diego Peres/Secom