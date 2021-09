Governo do Amazonas e parceiros atendem mais de 200 indígenas em Ação Solidária na Praia do Tupé

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), em parceria com diversos órgãos, atendeu mais de 200 indígenas na ‘Ação Solidária’. O evento foi realizado ontem (03/09), na Praia do Tupé, localizada no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A ação direcionada às comunidades indígenas Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e Diakuru, foi realizada por meio da parceria do Governo do Amazonas com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (Semacc), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e Conselho Tutelar da zona Rural, Cruz Vermelha e outras instituições independentes.

De acordo com o diretor técnico da FEI, Rafael de Morais, a ação levou acessibilidade até os povos que moram nesta região.

“Pudemos levar os serviços necessários e essenciais a esses parentes de maneira mais facilitada, pois sabemos que eles dependem de assistência e, dessa maneira, atendemos muitos dos moradores da área da Praia do Tupé. Esperamos poder fazer isso com muitas outras comunidades indígenas”, disse.

Doações — No local, os moradores das comunidades indígenas receberam doações de roupas e brinquedos, além de 70 cestas básicas doadas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que foram distribuídas para as famílias.

Atendimentos — Os indígenas receberam serviços médicos, odontológico, oftalmológico, fonoaudiológico, além de poder realizar o agendamento para a emissão de documentos. Entre os destaques foram realizadas oficinas, atividades estéticas e de massoterapia. As crianças da comunidade também puderam prestigiar uma oficina educativa, ministrada pelo Conselho Tutelar.

Para a conselheira tutelar, Ozilene Quadros, o principal objetivo da oficina é alertar as crianças e adolescentes dos riscos e de seus direitos legais.

“Estamos aqui nesta ação servindo a comunidade com o intuito de alertar e ensinar as crianças e adolescentes a respeito dos seus direitos para que não sejam violados na sociedade. Por isso, nossa missão foi zelar por eles e acima de tudo, ensinar”, finalizou.

FOTOS: Amaury Moraes/ FEI