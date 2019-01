Governo do Amazonas e Exército reafirmam parcerias para proteger a Amazônia e discutem situação da BR-319

O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu na sede do Governo, zona oeste de Manaus, nesta quarta-feira (16/01), o general de Exército César Augusto Nardi, chefe do Comando Militar da Amazônia (CMA), para reafirmar parcerias e continuar desenvolvendo ações que beneficiem o estado.

Wilson Lima reconheceu a importância do trabalho do Exército e defendeu a manutenção da parceria com o Governo do Estado para fortalecer ações como a proteção da região de fronteira, recuperação de estradas e assistência à população do Amazonas nas áreas mais remotas. Participaram do encontro, ainda, o chefe de Estado Maior do CMA, general Edson Skora Rosty, e o comandante da 12ª Região Militar, general Carlos Alberto Mansur.

“O Exército tem feito um trabalho muito significativo nas fronteiras. Tem nos ajudado também em algumas outras parcerias, como o uso, por parte da nossa polícia, de alguns armamentos. O Exército também nos ajuda nos hospitais de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Há alguns projetos em comum também, que são de interesse do estado, que é a pavimentação da BR-319 e também o programa Amazônia Conectada para levar internet aos municípios do Amazonas. Todos esses assuntos foram discutidos, no sentido de estreitar essas parcerias e também encontrar caminhos para que possamos fazer com que alguns desses programas sejam reativados e outros continuem acontecendo”, afirmou o governador.

O comandante militar da Amazônia, César Augusto Nardi, se colocou à disposição e também reafirmou o compromisso de continuar contribuindo com o Amazonas.

“É uma região em que há uma necessidade muito grande de união de todos que aqui trabalham. E não é diferente do Exército, com o Governo do Estado, com outros órgãos federais também. Então, o Exército, a parceria que nós temos ao longo do tempo, continua. Vai continuar. E essa visita é justamente pra isso. Pra garantir ao governador que o Exército aqui na Amazônia estará sempre disposto a apoiar as ações que visam o engrandecimento da região, o apoio à população e à sua segurança”, afirmou o general.

BR-319 – Sobre a BR-319, o governador destacou a importância da pavimentação da rodovia para o desenvolvimento do estado, atendendo as condicionantes ambientais feitas pelos órgãos competentes.

Para eles, a situação da rodovia passa por duas vertentes: a obra de reconstrução e as medidas para lidar com o fluxo populacional, que também é responsabilidade de todos. Essas medidas incluem conservação ambiental, saúde, educação, geração de emprego e renda, entre outros aspectos.

Wilson Lima disse ainda que já teve acesso ao relatório parcial conclusivo das atividades do Fórum Permanente de discussão sobre o processo de reabertura da BR-319 e está atento aos debates. O relatório formulou dez recomendações a serem consideradas como pré-requisitos para o início do processo de recuperação. A BR-319 é uma rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho (RO) com 885 quilômetros de extensão.

FOTOS: Diego Peres/Secom