Governo do Amazonas divulga lista dos primeiros nomeados no concurso do Detran-AM

A lista com os nomes dos 50 primeiros candidatos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) a serem nomeados pelo Governo do Estado foi encaminhada, nesta quinta-feira (03/11), para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Todos também serão notificados por e-mail para apresentar os exames médicos e a documentação exigida para tomarem posse.

“Nós estamos fortalecendo nossas forças de segurança com a contratação de novos servidores, e nosso objetivo é aprimorar a qualidade dos serviços públicos do Estado. É a primeira vez que é realizado concurso público para o Detran, e esses são os 50 primeiros convocados. Para essas vagas não precisa de curso de formação, e nós vamos seguir com o nosso cronograma de convocação dos demais aprovados. Peço a todos os nomeados que fiquem atentos e não percam os prazos”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Assim que forem notificados, os nomeados devem comparecer à Junta Médico-Pericial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), que funciona no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

No local, deverão ser apresentados os exames médicos exigidos na Portaria de Nomeação (Portaria Normativa 003/2022). A realização desses exames será de inteira responsabilidade do candidato nomeado e deverá respeitar as respectivas validades.

Esses exames pré-admissionais serão analisados pela Junta Médica. Ela vai avaliar se o candidato tem capacidade física e mental para tomar posse no cargo. Essa etapa tem caráter eliminatório. Sendo aprovado pela Junta Médica, o candidato recebe um laudo de aptidão e segue para a entrega da documentação.

A entrega dos documentos seguirá um agendamento prévio que o candidato deve fazer pelo telefone (92) 98132-7449. No dia agendado, ele deverá comparecer na sede do Detran-AM, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, Parque 10, zona centro-sul, munido de original e cópia dos documentos.

A relação dos documentos consta da Portaria de Nomeação também disponível no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), no menu “Publicações/Portarias/Portarias Normativas”.

Lotação e posse

O preenchimento das vagas por cargo respeitará a ordem de classificação. Os nomeados têm um prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, para tomar posse do cargo, podendo pedir prorrogação de sua posse por mais 30 dias. Mas esse pedido deve ser feito antes do prazo inicial de 30 dias.

A posse do candidato será realizada exclusivamente em Manaus.

Demais aprovados

Os aprovados para as vagas de agente de trânsito, vistoriador de veículo, examinador e perito de acidente de trânsito serão convocados em março do ano que vem para o início do curso de formação.

Serão convocados 218 aprovados para esses cargos. Eles iniciarão o curso de formação em abril de 2023.

O curso tem caráter classificatório e eliminatório, de modo que só serão nomeados os candidatos mais bem classificados, respeitando as seguintes quantidades de vagas: 55 para agente de trânsito, 40 para examinador de trânsito, 3 para perito de acidente de trânsito e 10 para vistoriadores de veículos.

