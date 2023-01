Governo do Amazonas distribui mais de 50 mil mudas de castanheiras-do-Brasil para produtores rurais

Mais de 50 mil mudas de castanheiras-do-Brasil serão distribuídas para produtores rurais de 15 municípios do estado, pelo Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que desenvolve o Projeto Excelsa, em parceria com o Instituto Excelsa. A medida visa o reflorestamento de áreas degradadas do estado com a espécie nativa que gera emprego e renda para famílias do interior.

Nesta quinta-feira (26/01), o Idam deu início ao envio das mudas para o interior do estado, com 11 mil mudas enviadas para os municípios de Canutama, Anori e Autazes. Ao todo, 352 produtores familiares serão beneficiados com a distribuição das mudas, que ocorrerá entre os meses de janeiro e março, quando o período de chuvas na região favorece o plantio da espécie. Em 2022, o projeto favoreceu 790 famílias, de 11 municípios, com a doação de 70 mil mudas.

“Essa doação das mudas é feita pela Agropecuária Aruanã, através do Instituto Excelsa, esse ano 50 mil mudas estão garantidas. A atividade do Idam é fazer visitas aos produtores interessados em receber, qual a quantidade desejada e as condições deste produtor para plantar. O Idam pega as mudas na fazenda, coloca nas embarcações e faz o acompanhamento do plantio junto aos produtores”, explica o engenheiro agrônomo do Idam, Malvino Salvador.

Em Canutama (distante 619 quilômetros de Manaus), na calha do Purus, 56 famílias extrativistas serão beneficiadas com a distribuição de 10,5 mil mudas de castanheiras. O plantio acontece em áreas onde antes era realizado o cultivo de outras culturas e que não serão mais utilizadas na agricultura.

A Unidade Local (Unloc) do Idam, em Canutama, irá promover a distribuição das mudas e a capacitação dos produtores rurais para o manejo correto das plantas, como explica o gerente da Unloc, Batista Gomes.

“Os extrativistas são de 26 comunidades do município e de áreas isoladas. Já conversamos com eles sobre o plantio e o manejo dessas castanheiras e, quando as mudas embarcarem para Canutama, vamos convocar essas pessoas e os parceiros para falar da cultura, manutenção, adubação, espaçamento. Vamos passar todas as informações porque hoje só temos castanhais nativos, o plantio será uma inovação para as famílias”, disse.

Castanha-do-Brasil

A Bertholletia Excelsa, conhecida popularmente como castanheira-do-Brasil, e que dá nome ao projeto, é uma das mais importantes espécies de exploração nativa na Amazônia, incrementa a renda de produtores familiares em vários municípios do Amazonas e contribui para o desenvolvimento sustentável do estado.

O Amazonas possui cinco usinas de beneficiamento de castanha nos municípios de Manicoré, Lábrea, Beruri, Amaturá e Barcelos, todas geridas por associações ou cooperativas, com mais de 4,5 mil produtores familiares, uma parte deles é assistida pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) do Idam.

Sobre o Idam

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do setor primário, com atendimento direcionado às pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no Amazonas. Está presente em todos os municípios do estado.

O escritório central do Idam funciona no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O atendimento ao público é feito em todas as Unidades Locais nos 62 municípios. Em Manaus, a Unidade Local está situada na avenida Torquato Tapajós, quilômetro 17 – Santa Etelvina.

FOTOS: Divulgação / IDAM