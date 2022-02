Governo do Amazonas destaca não haver registro de eventos adversos graves causados pelas vacinas contra Covid-19 no estado

Monitoramento é realizado pela FVS-RCP, por meio do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie)

Com mais de 6 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas no estado, o Governo do Amazonas destaca que não há registros de eventos adversos graves ocasionados pelo imunizante. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) tem feito o monitoramento e destacou, nesta quinta-feira (10/02), orientações principalmente em relação à aplicação de doses em crianças de 5 a 11 anos.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o monitoramento é feito pela fundação por meio do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie), que funciona nas dependências da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). Ela destaca que o Amazonas não registrou, desde o início da vacinação, eventos adversos graves em decorrência da vacinação contra Covid-19.

“A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, vem informar e tranquilizar a todos, principalmente ao pais de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos, que não temos notificados eventos adversos graves relacionados à vacinação de prevenção à Covid-19”, enfatizou Tatyana Amorim.

Com a volta às aulas, a diretora-presidente da FVS-RCP reforça a importância de vacinar o público infantil. “Agora, com o retorno às aulas, é mais importante ainda que nossos filhos estejam vacinados, nossas crianças de 5 a 11 anos estejam vacinadas. Sendo assim, pais, mães e responsáveis, acreditem na vacina, e vamos vacinar, porque a vacina é um ato de amor”, disse.

Orientações – A infectologista pediátrica Solange Dourado, coordenadora do Crie, orienta os pais e responsáveis com relação aos cuidados que podem ser adotados antes e após a aplicação de doses em crianças de 5 a 11 anos.

“Para trazer as crianças para a vacinação, a única orientação é que a criança não esteja com quadro agudo, ou seja, não esteja doente recentemente com quadro de febre, gripe. Evitar trazer a criança se ela estiver com quadro assim. A gente espera melhorar um pouquinho, e quando a criança estiver bem, pode vacinar. Essa é a única orientação”, informou a coordenadora do Crie.

Além disso, cuidados também podem ser adotados por pais e responsáveis após a aplicação do imunizante. “Após a vacinação, caso a criança apresente alguma reação, febre ou mal-estar, ela pode ser medicada com o remédio habitual em casa. Mas, se a mãe achar que a criança está um pouco mais comprometida do que ela esperaria, lógico que pode procurar uma unidade básica, auxílio médico para que receba as orientações”, concluiu.

Doses aplicadas – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 6.115.194 doses foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira (09/02), sendo 2.917.855 de primeira dose, 2.377.230 de segunda dose, 54.982 com dose única, 764.664 de 1ª dose de reforço e 463 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

FOTOS: Roberto Carlos/Secom