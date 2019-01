Governo do Amazonas dá início aos preparativos para o Carnaval 2019, com visita técnica ao Sambódromo

O Governo do Amazonas deu início aos preparativos para o Carnaval 2019, com a realização, nesta quinta-feira (10/1), de uma visita técnica dos representantes dos órgãos envolvidos na segurança do evento ao Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo. O grupo foi acompanhado pelo secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, que está à frente da programação. Participaram da visita técnica os secretários estaduais de infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima, e o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Danízio Valente.

Marcos Apolo explicou que, nesta primeira visita ao local, foi estabelecido um cronograma de execuções de obras na área da estrutura, no sistema elétrico e hidráulico do Sambódromo. A previsão é de que as obras de manutenção sejam realizadas até o dia 20 de fevereiro. A programação de Carnaval no Sambódromo ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, com desfiles das escolas de samba dos grupos de acesso e especial e blocos carnavalescos.

Marcos Apolo ressaltou que todas as ações serão acompanhadas, para garantir o cumprimento do calendário de execução das obras para a realização da programação festiva. “Após o diagnóstico das condições do local, o trabalho de manutenção do Sambódromo já será iniciado, com o objetivo de garantir que o cidadão amazonense tenha não somente um Carnaval bonito e animado, mas seguro. Todo o trabalho do Governo do Estado será pautado pela responsabilidade que temos com a população”, destacou.

O secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, explicou que o planejamento inclui obras que vão desde reparos e pinturas nas estruturas de banheiros, salas, arquibancadas, entre outros espaços. “O plano de execução dessas manutenções visa garantir, em primeiro lugar, a segurança da população que vai prestigiar os desfiles, durante esse período. Temos o compromisso de estabelecer um cronograma com uma série de medidas de segurança avaliadas pelo Corpo de Bombeiros, para permitir um Carnaval tranquilo e sem riscos para os cidadãos”, frisou.

Uma nova inspeção será feita na próxima semana pelo Corpo de Bombeiros. Desta vez, para averiguar os aspectos de evacuação do público, inspeção de equipamentos de combate e proteção contra incêndios e identificação das salas mais adequadas para a instalação das equipes durante os desfiles das escolas de samba.

FOTOS: Michael Dantas / SEC