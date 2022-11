Governo do Amazonas dá início ao 2º Festival Amazonas de Turismo e estima reunir 3,5 mil participantes

O Governo do Estado deu início, nesta sexta-feira (25/11), à segunda edição do Festival Amazonas de Turismo, evento que reúne os melhores roteiros turísticos dos 16 municípios participantes, palestras, cultura, gastronomia e diversão com atrações artísticas. A expectativa é que 3,5 mil pessoas prestigiem a programação.

A iniciativa, realizada por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), busca fortalecer o turismo do Amazonas como matriz econômica no estado. O festival deste ano acontece durante dois dias, 25 e 26 de novembro, de 15h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV).

Segundo Amazonastur, esta edição do festival foi reformulada e modernizada para que os visitantes possam conhecer os atrativos, que o estado tem a oferecer nos segmentos do turismo. A entrada é gratuita e destinada ao trade turístico e ao público em geral.

Além da capital amazonense, Atalaia do Norte, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião De Uatumã e Tabatinga estão com presença confirmada para apresentar os roteiros turísticos das belezas dos municípios.

“Hoje nós temos a oportunidade de compreender o potencial turístico e econômico dessas cidades. A gente consegue fazer não só a captação de investimentos, mas também gerar trabalho e oportunidade de emprego e renda, que é uma prioridade do governador Wilson Lima”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, que representou o governador no evento.

O diretor-presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, destacou que o evento coroa um ano de grandes feitos no turismo do estado do Amazonas.

“Esse ano expandimos a malha aérea interna, reduzimos o ICMS da gasolina da aviação e estamos realizando obras de infraestrutura importantes para o turismo do estado”, pontuou Sampaio.

Também participaram da abertura os prefeitos dos municípios de Novo Airão, Frederico Júnior; e Rio Preto da Eva, Anderson Souza; o deputado estadual Tony Medeiros; e representantes de entidades e associações ligadas ao turismo e cultura.

Para os expositores, a feira representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade e a renda, a partir da exposição e venda de peças produzidas por artistas de diversos municípios.

“Aqui a gente negocia com vários empresários, a gente traz um pouco do artesanato de vários artesãos e fecha com várias empresas. Essa feira expandiu nosso trabalho para várias cidades”, disse o artesão Jackson Cursino, que expõe peças no estande do município de Parintins.

Palestras

Durante os dois dias de festival, palestras sobre etnoturismo, turismo de base comunitária, turismo gastronômico e gestão da inovação na administração pública foram idealizadas pelo Departamento de Desenvolvimento e Turismo (DTUR) da Amazonastur. Para se inscrever, basta acessar o link www.bit.ly/palestrasamazonastur

Atrações musicais

A programação artística também estará presente no Festival Amazonas de Turismo, com atrações como Grupo Musical Cateto da Toada de Parintins, Grupo Arte Sem Fronteiras, Musical “Tambores e Folias” com Salomão Rossy, apresentação da marujada e batucada dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, respectivamente, Cirandas de Manacapuru, assim como o musical “Elas Cantam Samba”, com Lucilene Castro, Márcia Siqueira e Cláudia Trindade.

Parcerias

Participam, ainda, entidades parceiras como a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Rotas Amazônicas Integradas (RAI), Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Fundação Estadual do Índio (FEI), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) , Polícia Turística (Politur), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social do Comércio (Sesc-AM), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (Copamart), Amazonas Cluster de Turismo, Amigos do Tarumã, Amazon Top Girl, Tarumã, Pescaria e Lazer, Casarão De Ideias e Ecoforest.

Balanço

Desde 2019, quando Wilson Lima assumiu o Governo do Amazonas, foram investidos na área do Turismo R$ 124,5 milhões. Só em 2022, foram R$ 53 milhões investidos em infraestrutura, em capacitações e eventos, como o maior Festival Folclórico de Parintins de todos os tempos.

Em 2021, foi realizado o 1° Festival Amazonas de Turismo, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Amazonastur, entre os dias 24 e 26 de setembro, também no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O evento contou com apresentações culturais, espaço gastronômico, palestras gratuitas, oportunidades de negócios e fomento ao turismo. No total foram arrecadados R$ 146,5 mil referentes aos expositores participantes com investimento desta Amazonastur de aproximadamente R$ 300 mil.

FOTOS: Arthur Castro/Secom