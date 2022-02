Governo do Amazonas concluiu mais de 100 obras no interior, com mais de R$ 1 bilhão em investimentos, entre 2019 e 2021

Governador Wilson Lima destacou que obras contemplam novas intervenções e a conclusão de serviços que se arrastavam há anos

O Governo do Amazonas concluiu mais de 100 obras no interior do estado, entre os anos de 2019 e 2021. De acordo com o governador Wilson Lima, foram mais de R$ 1 bilhão em investimentos realizados em intervenções que mudaram para melhor a vida de milhares de pessoas de 47 municípios amazonenses.

“Melhorar a vida das pessoas para nós é prioridade e a realização dessas obras é fundamental para que isso aconteça. São obras que geram empregos, que melhoram a mobilidade das pessoas, o escoamento da produção e a qualidade de vida, com mais saneamento, urbanização e água tratada”, ressaltou Wilson Lima, ao destacar que muitas das intervenções que se arrastavam desde governos passados foram concluídas.

As obras contemplam diversas áreas como melhorias nos sistemas viários urbanos e rurais e de aeródromos e portos; urbanização e saneamento; abastecimento de água; educação e manutenção de edificações públicas.

Os projetos visando a melhoria da mobilidade representam 90% dos investimentos. Nas rodovias, mais de 1.184 quilômetros receberam intervenções, que abrangem obras de recapeamento, duplicação de vias, drenagem profunda e sinalização. Dentro dos municípios, mais de 420 quilômetros de vias públicas foram recuperadas e pavimentadas, bem como implementadas calçadas, meios-fios e sarjetas. Ao todo, 31 municípios foram beneficiados.

Com a conclusão, em 2019, das obras do Programa de Saneamento Integrado de Maués (Prosai/Maués), que se arrastavam desde 2013, o governador Wilson Lima inaugurou a maior intervenção urbanística já realizada no interior do estado. Entre as obras destacam-se a urbanização das lagoas do Maresia e do Prata; a implantação de sistemas de abastecimento de água e esgoto; e o reassentamento de famílias.

Além de Maués, os municípios de Carauari, Coari, Eirunepé, Envira, Japurá e Parintins também receberam investimentos que embelezaram e iluminaram as cidades, como com a implantação de iluminação em LED e recuperação de orlas fluviais, fruto de investimentos do Governo do Estado.

Outros projetos como a manutenção de edificações públicas, como prédios da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), reformas de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico foram executados em 16 municípios. Ainda na educação, o governador Wilson Lima já inaugurou sete Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) somente no interior do estado.

Fotos: Divulgação Secom/Seinfra/UGPE