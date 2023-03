Governo do Amazonas conclui reforma da embarcação que irá abrigar a Base Arpão II

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu as obras de reforma e adequação da embarcação Puxirum II, que vai abrigar a estrutura da Base Arpão II, para atender às ações desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Com investimento de R$ 5,7 milhões, os serviços envolveram a reforma e adequação da estrutura do barco, para melhoria das instalações, tais como alojamentos, administração, sala de armas, cozinha e refeitório, canil, banheiros masculino e feminino e sala de máquinas, dentre outros.

Ao todo, a Puxirum II mede 98 metros de comprimento, 8,50 metros de boca, 2,40 metros de pontal e 2,04 metros de calado. A balsa, que irá funcionar como uma delegacia flutuante e autopropulsionada nas proximidades de Manaus, na calha do Rio Negro, terá capacidade para receber 60 policiais das forças de Segurança, que atuarão de forma integrada, reunindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Força Nacional.

A nova embarcação, que abrigará a Base Arpão II, atende a determinação do governador Wilson Lima, de intensificar o combate à criminalidade através de operações fluviais nos principais rios do estado, com destaque para a questão do tráfico de drogas.

“A conclusão da obra na Base Arpão II irá permitir que os agentes de segurança pública possam contar com uma infraestrutura de qualidade, sendo mais um meio eficaz no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nos rios do Amazonas. Esta é mais uma obra concluída, que irá levar segurança à população, com agentes atuando da melhor forma para servir e proteger a sociedade”, destacou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

O secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), capitão Diego Magalhães, destacou que acompanhou o andamento da obra de reforma e enalteceu os esforços da equipe da Seinfra. Ele destacou que a embarcação será um reforço significativo para as ações de combate à criminalidade realizadas pelo Governo do Estado.

“Agradecemos o empenho das equipes da Seinfra, que fizeram um excelente trabalho, tudo voltado para dar maior segurança para a embarcação e para os trabalhadores também, e ao nosso governador, que demonstra mais uma vez compromisso com a segurança pública do estado. Agora, vamos seguir no alinhamento para buscar alocar essa base na calha do rio Negro, porém o local exato ainda está sendo estudado junto com levantamentos de inteligência para combater da melhor forma o narcotráfico na região”, destacou o secretário executivo.

