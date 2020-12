Governo do Amazonas conclui obra do sistema viário de Fonte Boa

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu mais uma obra no interior do estado. Desta vez, trata-se do sistema viário da sede do município de Fonte Boa, distante 678 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 10.036.314,81, o contrato contemplou 13,1 quilômetros de vias e correspondeu aos serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A obra beneficiou 34 ruas, distribuídas entre os bairros Pai Sabá, Mãe Creuza, Açacu, Estrada do Tupé, Átila Lins, Delfina Aziz (Estrada do Chinelo), Centro, Cidade Nova, Boulevard Álvaro Maia, Estrada do Aeroporto, além da Estrada da Baré.

O Governo do Amazonas revitalizou, até novembro de 2020, mais de 200 quilômetros de ruas e avenidas nas sedes dos municípios do interior, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade de vida de seus moradores.

Situado na calha do Alto Solimões, Fonte Boa tem uma população estimada em 17.005 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2020. O município é considerado o maior produtor de pirarucu do estado, cuja pesca envolve 84 comunidades e cerca de 520 famílias.

FOTOS: Divulgação/Seinfra